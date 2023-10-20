قال سفير إسرائيل الأسبق لدى مصر، إسحاق ليفانون، إن الحرب الحالية في غزة وقفت إبرام اتفاقيات تطبيع بين إسرائيل ودول عربية.

وقال ليفانون الذي تولى عدداً من المناصب الدبلوماسية حول العالم: "لا أظن أننا في الوقت الحاضر نتكلم عن أي تطبيع، وعلينا أن ننتظر نهاية الحرب لنرى ما يجري".

وأضاف: "في الوقت الحالي لا أعتقد أن أحداً يتحدث عن التقدم في عملية التطبيع بسبب الحرب، كما يوجد احتمال أن تتواصل هذه الحرب، خصوصاً أننا نرى ما يفعله حزب الله في الشمال ونرى أيضاً ما تفعله إيران".

وذكر ليفانون أن إسرائيل ترقب المظاهرات في الدول العربية وتأخذ مواقف الشعوب بعين الاعتبار، لكنه استبعد أن تؤدي إلى قرار إسرائيلي بالتراجع عن الحرب.

وقال: "نحن نرى المظاهرات التي تجري في الدول العربية، ولكن باعتقادي لن يؤثر هذا في قرار إسرائيل بالدفاع عن النفس"، حسب تعبيره.

وأضاف: "نحن غير راضين عما يجري ولا نريده، ولكن الأمر الواقع هو أن حماس فعلت ما فعلته، ما أجبر إسرائيل على الرد"، على حد زعمه.

وتابع: "إذا كان سؤالك هل ستؤدي هذه المظاهرات بإسرائيل إلى التراجع فإن جوابي هو لا، وإن كنا نأخذ ما يجري (المظاهرات) بعين الاعتبار".

ونفى ليفانون أن يكون في إسرائيل من يتحدث عن دولة لفلسطينيّي غزة في سيناء، وقال: "لا أحد في إسرائيل رسمياً يتحدث عن هذا الأمر، لأن هذه ليست سياسة إسرائيل".

وأضاف ليفانون: "نحن لدينا اتفاق سلام مع مصر وسيناء جزء من الأراضي المصرية"، وفق ما قال.

وضمن حربها على غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، طالبت القوات الإسرائيلية سكان شمال القطاع بإخلائه والتوجه إلى الجنوب، تمهيداً لتوسيع حملتها العسكرية التي تستهدف "القضاء على حماس"، وفق ما يصرح مسؤولوها.

لكن هذه المطالبات قوبلت باستنكار دولي واسع، ووُصفت بالتهجير القسري و"التطهير العرقي" و"النكبة الثانية" للشعب الفلسطيني، وترافقت مع مخاوف من أن يكون الهدف منها إجبار أهالي غزة على الانتقال وتوطينهم في شبه جزيرة سيناء.