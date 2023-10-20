أنذرت إسرائيل، الجمعة، "بإخلاء" مستشفى القدس جنوبي مدينة غزة وتفريغه من المرضى والنازحين "تمهيداً لقصفه".

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني "أهلية"، في بيان، إنها "تلقت تهديداً من سلطات الاحتلال بقصف مستشفى القدس".

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي طالب "بالإخلاء الفوري للمستشفى الذي يضم أكثر من 400 مريض ونحو 12 ألف نازح من المدنيين الذين لجؤوا إليها باعتبارها مكاناً آمناً".

وناشدت الجمعية "العالم التحرك الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة كالتي حدثت في مستشفى الأهلي المعمداني".

كانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، قالت الأربعاء، إن غارة إسرائيلية على المستشفى الأهلي المعمداني الثلاثاء، أودت بحياة 471 فلسطينياً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وخلفت نحو 4137 قتيلاً، بينهم 1524 طفلاً، بالإضافة إلى 13 ألف مُصاب، وفق أحدث إحصائية لوزارة الصحة في غزة الجمعة.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.