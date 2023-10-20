سياسة
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الهلال الأحمر الفلسطيني: تلقينا إنذاراً إسرائيلياً بإخلاء مستشفى القدس بغزة
وجهت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي من أجل التحرك لمنع تكرار كارثة مستشفى المعمداني، إثر تلقيها إنذاراً إسرائيلياً بإخلاء مستشفى القدس بغزة تمهيداً لقصفه، موضحة أنه يضم أكثر من 400 مريض ونحو 12 ألف نازح مدني.
الهلال الأحمر الفلسطيني: تلقينا إنذاراً إسرائيلياً بإخلاء مستشفى القدس بغزة
الهلال الأحمر الفلسطيني: إسرائيل أنذرتنا بإخلاء مستشفى القدس بغزة / صورة: وسائل التواصل
20 أكتوبر 2023

أنذرت إسرائيل، الجمعة، "بإخلاء" مستشفى القدس جنوبي مدينة غزة وتفريغه من المرضى والنازحين "تمهيداً لقصفه".

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني "أهلية"، في بيان، إنها "تلقت تهديداً من سلطات الاحتلال بقصف مستشفى القدس".

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي طالب "بالإخلاء الفوري للمستشفى الذي يضم أكثر من 400 مريض ونحو 12 ألف نازح من المدنيين الذين لجؤوا إليها باعتبارها مكاناً آمناً".

وناشدت الجمعية "العالم التحرك الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة كالتي حدثت في مستشفى الأهلي المعمداني".

كانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، قالت الأربعاء، إن غارة إسرائيلية على المستشفى الأهلي المعمداني الثلاثاء، أودت بحياة 471 فلسطينياً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وخلفت نحو 4137 قتيلاً، بينهم 1524 طفلاً، بالإضافة إلى 13 ألف مُصاب، وفق أحدث إحصائية لوزارة الصحة في غزة الجمعة.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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