سياسة
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بوساطة قطرية.. "القسام" تطلق سراح محتجزتين أمريكيتين
أطلقت كتائب القسام الجمعة سراح محتجزتين أمريكيتين "لدواعٍ إنسانية". وكشف مسؤولون إسرائيليون عن أن هذه الخطوة جرت بوساطة قطرية.
بوساطة قطرية.. "القسام" تطلق سراح محتجزتين أمريكيتين
أبو عبيدة يعلن إطلاق سراح محتجزتين أمريكيتين لدواعٍ إنسانية / صورة: AA
20 أكتوبر 2023

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، إطلاق سراح محتجزتين أمريكيتين "لدواعٍ إنسانية"، استجابة لجهود قطرية.

وقال أبو عبيدة متحدث القسام، في بيان مقتضب نشره عبر تليغرام، مساء الجمعة: "استجابة لجهود قطرية أطلقنا سراح محتجزتين أمريكيتين (أم وابنتها) لدواعٍ إنسانية".

وأردف أن ما فعلوه هو "ليثبتوا للشعب الأمريكي والعالم أن ادعاءات (الرئيس الأمريكي) جو بايدن وإدارته الفاشية، كاذبة لا أساس لها من الصحة".

وفي السياق ذاته، أكد مسؤولون إسرائيليون ما أعلنته حركة حماس بشأن الإفراج عن رهينتين أمريكيتين لدى الحركة في قطاع غزة.

وقال مسؤول بالحكومة الإسرائيلية، لم يذكر اسمه، لهيئة البث الرسمية إن الخطوة تجري "بجهد قطري وبالتنسيق مع الصليب الأحمر".

وأشار مسؤول آخر، لم يذكر اسمه أيضاً، لإذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن الرهينتين "ستنقلان إلى مصر ومن هناك إلى إسرائيل".

والثلاثاء، أعلن أبو عبيدة أن عدد الأسرى الإسرائيليين بين 200 و250 أسيراً، بينهم 200 أسير لدى القسام بينما البقية موزعون لدى الفصائل الأخرى.

وفي أكثر من مناسبة أكد الرئيس الأمريكي دعمه المطلق لإسرائيل وهاجم حركة حماس قائلاً: "لم يتخيل رؤية إرهابيين يقطعون رؤوس أطفال"، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته الحركة في 7 أكتوبر/تشرين الأول على مستوطنات ونقاط عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

ورداً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

وتواصل إسرائيل منذ أسبوعين، شن غارات مكثفة على غزة، وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وبلغت أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الجمعة، لضحايا الحرب الدائرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، 4137 قتيلاً بينهم 1524 طفلاً، ونحو 13 ألف مصاب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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