قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن عملية حركة "حماس" الفلسطينية يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أثبتت فشل السياسات الإسرائيلية خلال العقد الأخير، واصفاً ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة بالـ"جريمة بحق الإنسانية”.

وقال فيدان في مقابلة تليفزيونية مع شبكة TRT التركية، مساء الجمعة: "وقوع انفجار (في فلسطين) كان واضحاً بسبب الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون".

وتابع: "عملية حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول كانت دليلاً على فشل سياسات إسرائيل في المنطقة خلال السنوات العشر الأخيرة، وثبت ضعف نظامها الأمني".

ولفت إلى أن غزة تعيش "مأساة حقيقية" اليوم، كما شدد على أن "الأزمة الحالية تختلف عن سابقاتها لأن إسرائيل تريد الانتقام ولو كان ذلك انتقاماً جماعياً من سكان غزة".

وأكد الوزير التركي أن موقف بلاده ثابت في ذلك، وأن تركيا تصف ما تفعله إسرائيل بأنه “جريمة بحق الإنسانية”.

وكشف فيدان عن أن: "أطرافاً ودولاً طلبت منا التوسط من أجل إطلاق سراح رهائن (لدى حماس) تحمل جنسياتها".

كما شجب ازدواجية المعايير لدى الغرب قائلاً: "التصورات عن الواقع لدى الغرب معدّة لأهداف بعينها، فمن ناحية تدعم شيئاً في أوكرانيا وتساند ضده في فلسطين".

وأردف قائلاً: "إذا اعتمدت حججاً محددة في أوكرانيا، يجب أن تلتزم الحجج التي اعتمدتها في فلسطين".

وأضاف في السياق ذاته: "إسرائيل اعتادت تنفيذ تلك الهجمات رغم الانتقادات، وتلك الانتقادات لا معنى لها ما لم تكن مدعومة بالعقوبة".

وأكد فيدان أن تركيا تفعل ما بوسعها لمساعدة أهالي غزة وأن كل المنظومات الإغاثية التركية تعمل على إيصال المساعدات.

وأشار إلى أنه "أرسلنا 80 طناً من المساعدات الإنسانية حتى الآن إلى غزة".

وتواصل إسرائيل منذ نحو أسبوعين شنَّ غارات مكثفة على غزة، مخلِّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.