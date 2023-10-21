أعلنت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء تقارير حول إرسال إسرائيل أوامر إجلاء لمستشفى القدس في غزة.

وقال المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس في منشور على منصة إكس ليل الجمعة/السبت: "منظمة الصحة العالمية تبدي القلق بشأن تقارير حول إرسال أوامر إجلاء لمستشفى القدس في غزة".

وأضاف: "يوجد بالمستشفى جرحى ومرضى وعاملون صحيون بالإضافة إلى المئات ممن يحتمون به. يتعين احترام قدسية الرعاية الصحية في كل الأوقات".

وتابع: "أنباء مزعجة عن أمر بالإخلاء إلى مستشفى القدس. شدّدنا مراراً وتكراراً على أنه من المستحيل على هذه المستشفيات المكتظة إجلاء المرضى بأمان. يجب السماح لهم بأداء وظائفهم المنقذة للحياة. تجب حمايتهم".

وأنذرت إسرائيل الجمعة بـ"إخلاء" مستشفى القدس جنوبي مدينة غزة وتفريغه من المرضى والنازحين "تمهيداً لقصفه".

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (أهلية) في بيان إنها "تلقت تهديداً من قِبل سلطات الاحتلال بقصف مستشفى القدس".

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي طالب بـ"الإخلاء الفوري للمستشفى الذي يضم أكثر من 400 مريض ونحو 12 ألف نازح من المدنيين الذين لجؤوا إليه باعتباره مكاناً آمناً".

وطالبت الجمعية "العالم بالتحرك الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة كالتي حدثت في مستشفى الأهلي المعمداني".

والأربعاء، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إنّ غارة إسرائيلية على المستشفى الأهلي المعمداني الثلاثاء أودت بحياة 471 فلسطينياً.

وتواصل إسرائيل منذ نحو أسبوعين شنَّ غارات مكثفة على غزة، مخلِّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.