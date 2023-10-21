استُشهد عدد من الفلسطينيين ليل الجمعة/السبت في قصف نفّذه طيران الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إنّ "القصف استهدف عدة مناطق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 7 مواطنين على الأقل، وإصابة عدد آخر، فيما استُشهد 14 مواطناً على الأقل في قصف استهدف بلدة جباليا شمال القطاع".

وأوضحت المصادر أن "شهيدَين ارتقيا في قصف استهدف منزلاً من ثلاثة طوابق على منطقة حي السلام برفح، إلى جانب 7 مفقودين في هذا القصف".

وتابعت: "استُشهد 5 مواطنين، بينهم 3 أطفال، وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلاً من طابقين بمنطقة دوار زعرب غرب رفح، كما أصيب مواطن في قصف استهدف منزلاً من طابقين بمنطقة الصيامات غرب رفح".

وفي بلدة جباليا شمال القطاع استُشهد 14 فلسطينياً نتيجة قصف الطيران منزلاً في البلدة.

هدم 5500 مبنى

في السياق أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف مساء الجمعة عن تهدم 5500 مبنى سكني بصورة كلية في غزة كانت تضم 14200 وحدة سكنية جرّاء القصف الذي تشنّه إسرائيل على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأوضح بيان مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن إسرائيل "تواصل استهداف المؤسسات التعليمية، إذ تعرّضت 160 مدرسة لأضرار متنوعة، منها 19 مدرسة خرجت عن الخدمة".

وأشار إلى أنه "من أبرز مشاهد العدوان للساعات الأربع والعشرين الماضية تدمير أبراج مدينة الزهراء وقصف كنيسة الروم الأرثوذكس".

أكثر من 4000 شهيد

من ناحيتها أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية الدائرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى أكثر من 4137 قتيلاً، بينهم 1524 طفلاً، ونحو 13 ألف مصاب.

وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي إنّ عدد الضحايا الفلسطينيين في غزة "ارتفع إلى 4137 شهيداً، منهم 1524 طفلاً و1000 سيدة و120 مسنّاً". وأضاف القدرة أن عدد المصابين بلغ "نحو 13 ألف مصاب"، مشيراً إلى أن هناك "أكثر من 1000 مفقود تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، معظمهم من الأطفال".

مطالب للأونروا بعدم إخلاء المدارس

كما دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى عدم إخلاء 5 مدارس للإيواء من النازحين.

وقالت الحركة في بيان صحفي مساء الجمعة: "ندعو إدارة وكالة الأونروا إلى عدم الرضوخ للتهديدات الإسرائيلية التي طالبتها بإخلاء 5 مدارس تُستخدم مراكزَ إيواء للنازحين في مدينة غزة"، وفق ما أفادت به صحيفة قدس برس.

وتابع: "كما ندعوها (الأونروا) إلى مواصلة القيام بواجبها القانوني والأخلاقي برعاية أولئك النازحين في تلك المدارس الذين لا مكان أو مأوى لهم من عدوان الاحتلال".

وكان أمين سر اتحاد الموظفين العرب في الأونروا محمد شويدح قد أفاد في تصريحات بأن الجيش الإسرائيلي طالب بإخلاء 5 مراكز إيواء للنازحين في قطاع غزة.

وقال شويدح إن الجيش الإسرائيلي "طالب بإخلاء 5 مراكز إيواء للنازحين تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين دون توضيح سبب ذلك".

وأردف أن المراكز "تضم مئات آلاف النازحين من مناطق مدمرة أو مهددة بالقصف في غزة، نزحوا بسبب الحرب الجارية في القطاع".

وأشار شويدح إلى أن "المسؤولين رفضوا الإخلاء بسبب عدم توفر أي مكان آمن ليتوجه إليه النازحون".

وتواصل إسرائيل منذ نحو أسبوعين شنَّ غارات مكثفة على غزة، مخلِّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.