سياسة
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الاتحاد الدولي للصحفيين: مقتل 16 صحفياً فلسطينياً منذ بدء الحرب
استُشهد 16 صحفياً فلسطينياً جرّاء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفق ما أعلنه الاتحاد الدولي للصحفيين الذي أدان عمليات القتل والهجمات المستمرة في حق الصحفيين.
الاتحاد الدولي للصحفيين: مقتل 16 صحفياً فلسطينياً منذ بدء الحرب
الاتحاد الدولي للصحفيين دعا إلى إجراء تحقيق فوري في مقتل صحفيين جراء الحرب في غزة. / صورة: AA
21 أكتوبر 2023

أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين، مساء الجمعة، ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة إلى 16 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال الاتحاد في بيان على موقعه الرسمي: "قُتل ستة عشر صحفياً وأُصيب عدد آخر وفُقد آخرون خلال المواجهات العسكرية المتواصلة بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة".

ويضم الاتحاد الدولي للصحفيين صوته إلى نقابة الصحفيين الفلسطينيين في إدانة عمليات القتل والهجمات المستمرة في حق الصحفيين، ويدعو إلى إجراء تحقيق فوري في مقتلهم.

وطالب الاتحاد الصحفيين الميدانيين بـ"اتخاذ الاحتياطات اللازمة وارتداء معدّات السلامة المهنية وعدم الذهاب لتغطية الأحداث دون أن تزودهم مؤسساتهم الإعلامية بجميع معدّات السلامة المهنية اللازمة لعملهم".

ووفق حصر نقابة الصحفيين الفلسطينيين فإنّ أسماء الصحفيين الذين فقدوا حياتهم هم: "محمد علي، وخليل أبو عاذرة، وسميح النادي، وعصام بهار، ومحمد بلعوشة، وعبد الهادي حبيب، وحسام مبارك، وأحمد شهاب، ومحمد فايز يوسف أبو مطر، وسعيد الطويل، ومحمد صبح، وهشام النواجحة، وأسعد شملخ، ومحمد الصالحي، وإبراهيم لافي، ومحمد جرغون".

وأشارت النقابة إلى انقطاع الاتصال مع الصحفيَّين نضال الوحيدي من قناة النجاح، والمصور هيثم عبد الواحد من وكالة عين ميديا. وفي اليوم التالي أبلغت عائلة الصحفي الوحيدي وسائل الإعلام أن ابنها معتقل لدى الجيش الإسرائيلي.

ورصدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 4137 شخصاً جرّاء القصف الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، فيما أُصيب أكثر من 13 ألفاً آخرين.

وتواصل إسرائيل منذ نحو أسبوعين شنّ غارات مكثفة على غزة، مخلِّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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