سياسة
2 دقيقة قراءة
صحيفة عبرية تعلن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين على الحدود مع لبنان
أعلن الجيش الإٍسرائيلي مقتل عنصر من جنوده وإصابة ثلاثة آخرين بنيران مضادة للدبابات جنوب لبنان، فيما أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية أن حزب الله واصل عملياته ضد مواقع إسرائيلية، رداً على استهداف الصحفيين والاعتداء على مدنيين قرب موقع العباد.
صحيفة عبرية تعلن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين على الحدود مع لبنان
صحيفة يديعوت أحرونوت تفيد بإصابة جنديين احتياطيين آخرين بجروح متوسطة نتيجة الاصطدام، وأصيب آخر بجروح طفيفة. / صورة: AA
21 أكتوبر 2023

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت مقتل أحد جنوده وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم تعرضت له قواته جنوب لبنان.

وحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، "سُمح بنشر خبر مقتل عمر بيلو، وهو مقاتل في جيش الدفاع الإسرائيلي في الاحتياط، بنيران مضادة للدبابات جنوب لبنان".

وأضافت الصحيفة: "أُصيب جنديان احتياطيان آخران بجروح متوسطة نتيجة الاصطدام، وأُصيب آخر بجروح طفيفة. وجرى نقل الثلاثة إلى المستشفى لتلقي العلاج".

من جانبها أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن حزب الله "واصل عملياته ضد مواقع إسرائيلية ردّاً على استهداف الصحفيين والاعتداء على المدنيين قرب موقع العباد".

وأضافت الوكالة: "استهدف الحزب قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة برانيت معلناً تحقيق إصابات أكيدة فيها بين قتيل وجريح".

ومنذ اندلاع مواجهات عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات وقصفاً متبادلاً بين مقاتلين من حزب الله والجيش الإسرائيلي، تسبب في سقوط قتلى وجرحى على جانبي الحدود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us