أعلن الجيش الإسرائيلي السبت مقتل أحد جنوده وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم تعرضت له قواته جنوب لبنان.

وحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، "سُمح بنشر خبر مقتل عمر بيلو، وهو مقاتل في جيش الدفاع الإسرائيلي في الاحتياط، بنيران مضادة للدبابات جنوب لبنان".

وأضافت الصحيفة: "أُصيب جنديان احتياطيان آخران بجروح متوسطة نتيجة الاصطدام، وأُصيب آخر بجروح طفيفة. وجرى نقل الثلاثة إلى المستشفى لتلقي العلاج".

من جانبها أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن حزب الله "واصل عملياته ضد مواقع إسرائيلية ردّاً على استهداف الصحفيين والاعتداء على المدنيين قرب موقع العباد".

وأضافت الوكالة: "استهدف الحزب قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة برانيت معلناً تحقيق إصابات أكيدة فيها بين قتيل وجريح".

ومنذ اندلاع مواجهات عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات وقصفاً متبادلاً بين مقاتلين من حزب الله والجيش الإسرائيلي، تسبب في سقوط قتلى وجرحى على جانبي الحدود.