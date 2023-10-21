أعلن نادي الأسير الفلسطيني السبت أن إسرائيل اعتقلت ما يزيد على 100 فلسطيني في الضفة الغربية خلال يوم واحد، بينهم قيادات من حركة حماس، ليرفع عدد المعتقلين إلى 1050 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وذكرت أماني سراحنة المسؤولة الإعلامية في النادي أن "قوات الاحتلال اعتقلت ما يزيد على 100 مواطن على الأقل من مدن وبلدات الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية".

وأفادت للأناضول بأن "الاعتقالات توزعت في كل محافظات الضفة، ومن بين المعتقلين قيادات في حركة حماس".

وأوضحت سراحنة أن إسرائيل اعتقلت ما يزيد على 1050 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات في بلدة عارورة إلى الشمال من رام الله، وحوّل منزل صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى ثكنة عسكرية ومقرّ لقواته، وفق شهود عيان.

وتجري الاعتقالات الإسرائيلية عادة بمداهمة منازل الفلسطينيين في ساعات الليل والفجر، حيث يُنقل المعتقلون إلى مراكز توقيف مؤقتة في مستوطنات قبل إحالتهم إلى مراكز التحقيق الرئيسية أو السجون.​​​​​​​​​​​​​​

ورصدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 4137 شخصاً جرّاء القصف الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، فيما أُصيب أكثر من 13 ألفاً آخرين.

وتواصل إسرائيل منذ نحو أسبوعين شنّ غارات مكثفة على غزة، مخلِّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.