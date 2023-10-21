دخلت شاحنات تحمل أطناناً من مساعدات الإغاثة المرسلة إلى غزة في عبور معبر رفح الحدودي بشمال سيناء في مصر لتدخل إلى القطاع المحاصر.

ونقل التليفزيون الرسمي المصري مشاهد عبور شاحنات تحمل لافتات الهلال الأحمر المصري من المعبر، وهو المنفذ الوحيد لقطاع غزة إلى الخارج الذي لا تشرف عليه إسرائيل.

وقالت منظمة الهلال الأحمر في بيان إنّ "القافلة الإغاثية الأولى تضم 20 شاحنة، وتمرّ تباعاً من معبر رفح حالياً".

ولم يتضح فوراً ما إذا كانت المساعدات ستغطي كافة أنحاء غزة، إلا أن الجيش الإسرائيلي قبل أيام اشترط إيصال المساعدات إلى "المدنيين فقط في جنوب غزة".

فيما شدّدت تمارا الرفاعي المتحدثة باسم "الأونروا"، الجمعة، على ضرورة عدم فرض الشروط على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وقالت إنه "ينبغي تقديم المساعدات في كل أنحاء القطاع وحيث يوجد النازحون، وحيث توجد الاحتياجات".

من جانبه قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة السبت إنهم ينتظرون من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تتسلم المساعدات أن تسلّمها إلى مستحقيها في شتى أماكن قطاع غزة.

وأكّد رئيس المكتب سلامة معروف في تصريح صحفي أهمية "تدشين ممرّ آمن يعمل على مدار اللحظة لتوفير الحاجات الإنسانية والخدماتية التي باتت مفقودة بشكل كامل" في قطاع غزة.

وقال: "تزامناً مع بدء دخول القافلة الأولى المحدودة من الاحتياجات الأساسية عبر معبر رفح فإننا ننتظر أن تقوم وكالة الأونروا -كونها جهة تسلُّمها- بواجبها في توجيه هذه الاحتياجات إلى مستحقيها في شتى أماكن قطاع غزة".

وأضاف: "نحذّر من أن هذه القافلة المحدودة لن تستطيع تغيير الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة".

ومنذ أيام تتهم مصرُ إسرائيلَ بعرقلة دخول المساعدات إلى غزة عبر قصفهم الجانب الفلسطيني من معبر رفح، نافية إغلاق المعبر نهائياً، قبل أن يتوصل الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي جو بايدن، ليل الأربعاء/الخميس إلى اتفاق بتمرير المساعدات.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وخلَّفت نحو 4137 قتيلاً، بينهم 1524 طفلاً، بالإضافة إلى 13 ألف مُصاب، وفق أحدث إحصائية لوزارة الصحة في غزة الجمعة.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.