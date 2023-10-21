شدّدت إسرائيل السبت التحذيرات لمواطنيها من السفر إلى مصر والأردن والمغرب بعد احتجاجات عمّت عدداً من الدول العربية والإسلامية تنديداً بالحرب الإسرائيلية على غزة.

وذكر إعلان مشترك من قيادة الأمن الوطني بمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزارة الخارجية الإسرائيلية أنه تقرر "تشديد تحذيرات السفر إلى مصر (بما في ذلك سيناء) والأردن والمغرب".

وأضاف الإعلان أنه "بسبب استمرار الحرب (يوجد) تفاقم كبير للاحتجاجات ضد إسرائيل في مختلف دول العالم، مع التركيز على الدول العربية في الشرق الأوسط، إلى جانب مظاهر العداء والعنف ضد الرموز الإسرائيلية واليهودية".

وأشار إلى أنه "جرى رفع تحذيرات السفر إلى مصر والأردن إلى المستوى الرابع، وهو (مستوى) تهديد شديد، وتوصية بعدم الذهاب إلى هذه البلدان، وعلى المقيمين فيها المغادرة في أسرع وقت ممكن".

وأضاف أنه "جرى رفع تحذير السفر إلى المغرب إلى المستوى 3، بمعنى التوصية بتجنب السفر غير الضروري".

وذكر الإعلان المشترك أنه "حتى إشعار آخر يوصى بتجنب الإقامة في جميع دول الشرق الأوسط، بما في ذلك تركيا ومصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب".

وأوصى الإعلان أيضاً بـ"تجنب الوصول إلى الدول الإسلامية التي لديها تحذيرات سفر، مثل ماليزيا وبنغلاديش وإندونيسيا، والدول الإسلامية التي لا تحتوي على تحذير سفر مثل جزر المالديف".

وكان عديد من الدول العربية والإسلامية شهد خلال الأيام الماضية احتجاجات حاشدة تنديداً بالحرب الإسرائيلية على غزة.

ولليوم الخامس عشر يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جرّاء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​