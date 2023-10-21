سياسة
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مصر.. انطلاق "قمة السلام" بمشاركة دولية لبحث التطورات في فلسطين
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي انطلاق "قمة السلام" بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة شرق العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة دولية وعربية وأممية، لبحث تطورات القضية الفلسطينية.
مصر.. انطلاق "قمة السلام" بمشاركة دولية لبحث التطورات في فلسطين
انطلاق "قمة السلام" في مصر بمشاركة دولية لبحث التطورات في فلسطين. / صورة: AFP
21 أكتوبر 2023

انطلقت "قمة السلام" السبت بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة شرق العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة دولية وعربية وأممية لبحث تطورات القضية الفلسطينية.

وترأس القمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأعلن بدء أعمالها، وفق بث نقله التليفزيون الحكومي.

ومن أبرز القادة المشاركين في القمة رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وملك الأردن عبد الله الثاني.

كما يشارك في القمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ويمثل تركيا وزير الخارجية هاكان فيدان.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية، الخاصة المقربة من السلطات المصرية، نقلت الجمعة عن مصادر لم تسمِّها أن "31 دولة و3 منظمات دولية تأكدت مشاركتها في قمة القاهرة للسلام".

وقُبيل انطلاق القمة بدأ دخول شاحنات المساعدات الإغاثية لقطاع غزة عبر معبر رفح، حسب ما أكده خالد زايد مدير الهلال الأحمر في شمال سيناء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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