سياسة
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ارتفاع عدد الجرحى الإسرائيليين إلى 5007 أشخاص منذ بدء الحرب
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد الجرحى الإسرائيليين منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الجاري إلى 5007 أشخاص. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها "هيئة البث"، أعلنت مقتل ما لا يقل عن 1400 إسرائيلي منذ بداية الحرب.
ارتفاع عدد الجرحى الإسرائيليين إلى 5007 أشخاص منذ بدء الحرب
"هيئة البث الإسرائيلية أعلنت مقتل ما لا يقل عن 1400 إسرائيلي منذ بداية الحرب. / صورة: AA
21 أكتوبر 2023

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، السبت، ارتفاع عدد الجرحى الإسرائيليين منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الجاري إلى 5007 أشخاص.

وقالت الوزارة في بيان إن "عدد المصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات حتى السبت بلغ 5007، إصابة 12 منهم حرجة و285 خطيرة و775 متوسطة، فيما إصابات الباقين طفيفة".

وأشارت إلى أن "عدد المصابين الذين لا يزالون في المستشفيات بلغ السبت 298 شخصاً، بينهم 52 بحالة خطيرة، 172 متوسطة و74 طفيفة".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها "هيئة البث"، أعلنت مقتل ما لا يقل عن 1400 إسرائيلي منذ بداية الحرب.

ولليوم الخامس عشر على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي، استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شنّ غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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