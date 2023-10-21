سياسة
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بعد بايكار.. شركة تركية تعتزم إرسال مساعدات بـ10 ملايين دولار إلى غزة
أعلنت شركة ترنديول التركية للتسوق الإلكتروني أنها ستقدم مساعدات إنسانية لغزة بقيمة 10 ملايين دولار، بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين، وذلك بعد مساعدات مماثلة أعلن عنها رئيس مجلس إدارة شركة بايكار التركية سلجوق بيرقدار.
بعد بايكار.. شركة تركية تعتزم إرسال مساعدات بـ10 ملايين دولار إلى غزة
بدء دخول المساعدات عبر معبر رفح من مصر إلى غزة. / صورة: AA
21 أكتوبر 2023

أعلنت شركة ترنديول التركية للتسوق الإلكتروني السبت أنها ستقدم مساعدات إنسانية لغزة بقيمة 10 ملايين دولار.

وأعربت ترنديول في بيان عن حزنها العميق إزاء المأساة الإنسانية في غزة، وعن أملها في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، والسلام في المنطقة في أقرب وقت.

وجاء في البيان: "قررنا تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في غزة، حيث يستمر فرض الحصار عليها".

وأضافت: "ننسق مع المؤسسات العامة ذات الصلة لضمان وصول المساعدات مباشرة إلى المدنيين الذين يكافحون من أجل البقاء في ظل ظروف صعبة".

وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك سنطلق الأسبوع المقبل على منصة ترينديول برامج المساعدات الإنسانية الجديدة لضمان مزيد من المساعدة للسكان المدنيين في غزة".

والخميس، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة بايكار التركية لصناعات الطائرات المسيّرة سلجوق بيرقدار استعداد شركته لمساعدة سكان قطاع غزة بـ280 مليون ليرة (نحو 10 ملايين دولار).

وعبر منصة إكس قال بيرقدار: "قطاع غزة يشهد حالياً واحدة من أعنف المآسي في تاريخ البشرية"، في إشارة إلى الهجمات الجوية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتواصل إسرائيل منذ نحو أسبوعين شنَّ غارات مكثفة على غزة، مخلِّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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