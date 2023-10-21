سياسة
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لأغراض سياحية.. السعودية تدرج تركيا ضمن نظام التأشيرة الإلكترونية
أعلنت وزارة الخارجية التركية أن السعودية أدرجت تركيا ضمن الدول التي تمنح رعاياها تأشيرة إلكترونية لدى زيارة المملكة لأغراض سياحية، لافتةً إلى أنه يمكن للأتراك الحصول على تأشيرة "دخول لمرة واحدة" أو "دخول متعدد"، للإقامة في المملكة 90 يوماً خلال عام.
لأغراض سياحية.. السعودية تدرج تركيا ضمن نظام التأشيرة الإلكترونية
السعودية ضمّت تركيا إلى قائمة الدول التي تمنح رعاياها تأشيرة إلكترونية لدى زيارة المملكة لأغراض سياحية. / صورة: AA
21 أكتوبر 2023

قالت وزارة الخارجية التركية إن السعودية أدرجت تركيا ضمن قائمة الدول التي تمنح رعاياها تأشيرة إلكترونية لدى زيارة المملكة لأغراض سياحية.

وأفادت الوزارة في بيان السبت، بأن السعودية ضمت تركيا إلى القائمة اعتباراً من 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لافتة إلى أنه كان يتوجب على الرعايا الأتراك سابقاً الحصول على "لصاقة تأشيرة" لدى زيارة السعودية لأغراض سياحية.

وأوضحت أنه يمكن لحاملي جوازات السفر التركية التقديم على طلب التأشيرة السياحية لأغراض "السياحة والعمل والعمرة وزيارة الأقارب" من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالتأشيرة السعودية أو لدى وصولهم المطارات السعودية أو الممثليات السعودية في تركيا.

ولفتت إلى أنه يمكن للرعايا الأتراك الحصول على تأشيرة دخول لمرة واحدة أو دخول متعدد، إذ تخولهم للإقامة في المملكة 90 يوماً خلال 365 يوماً.

وأكّدت أن "التأشيرة الإلكترونية لا تشمل فريضة الحج، إذ ستخول التأشيرة الإلكترونية لحاملها زيارة المدن الواقعة خارج المناطق المقدسة فقط في موسم الحج".

وفيما يخص مواطني السعودية، قالت الوزارة إنه يمكنهم من أجل زيارة تركيا الحصول على تأشيرة لصاقة من البعثات التركية أو التأشيرة الإلكترونية أو تأشيرة لصاقة لدى وصولهم إلى أي مطار تركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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