أكّد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السبت أنه لا يجب السماح باستمرار الانتهاكات والإهانات التي يتعرّض لها الفلسطينيون، وأنه لا مبرر للعقاب الجماعي الذي تنفّذه إسرائيل ضد غزة.

وقال فيدان في كلمة له خلال مشاركته بـ"قمة القاهرة للسلام" المنعقدة في مصر بخصوص التطورات في غزة "إذا استمرت الهجمات الإسرائيلية فإنها ستهدد الاستقرار والسلام الدوليين عبر التصعيد في المنطقة".

ولفت فيدان إلى أن إسرائيل تحتجز مليوني شخص في سجن مفتوح في منطقة تفتقر إلى مقومات العيش البشري، وتصف ذلك بأنه "دفاع ضد الإرهاب".

وقال فيدان: "لن نسمح مطلقاً باستمرار معاناة الفلسطينيين "، مضيفاً: "لن نتغاضى عن مثل هذه الجرائم سواء كانت ضد الفلسطينيين أو أي أحد آخر".

وأضاف: "إذا استمرت (الهجمات الإسرائيلية) فإنها ستهدد الاستقرار والسلام الدوليين عبر التصعيد في المنطقة".

وأردف تعليقاً على الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني: "يتعين صياغة آلية ضامنين جديدة وتفعيلها إذ يتوجب ضمان الخطوات التي ستقدم عليها الأطراف من أجل سلام عادل".

وأشار إلى أن تركيا مستعدة لاتخاذ خطوات من أجل تحقيق هذه الصيغة والقيام بما يترتب عليها من أجل مستقبل عادل وآمن.

ولفت وزير الخارجية التركي إلى أن الهجمات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين تحوّلت إلى مجزرة.

ومضى قائلاً: "لا يمكن أن يكون للعقاب الجماعي مبرر، وهذه الهجمات ضد حقوق الإنسان وحياة الإنسان، ونحن ندين دون تردد قتل المدنيين".

وفي وقت سابق السبت انطلقت "قمة السلام" بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة شرق العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة دولية وعربية وأممية لبحث تطورات القضية الفلسطينية.

وترأس القمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأعلن بدء أعمالها، وفق بث نقله التلفزيون الحكومي.

ومن أبرز القادة المشاركين في القمة رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وملك الأردن عبد الله الثاني.

كما يشارك في القمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ويمثل تركيا وزير الخارجية هاكان فيدان.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية، الخاصة المقربة من السلطات المصرية، نقلت الجمعة عن مصادر لم تسمِّها أن "31 دولة و3 منظمات دولية تأكدت مشاركتها في قمة القاهرة للسلام".

وقُبيل انطلاق القمة بدأ دخول شاحنات المساعدات الإغاثية لقطاع غزة عبر معبر رفح، حسب ما أكده خالد زايد مدير الهلال الأحمر في شمال سيناء.