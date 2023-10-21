حذرت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، فرع فلسطين، السبت، من أزمة إنسانية كبيرة يواجهها أطفال قطاع غزة، وقالت إن 120 طفلاً فلسطينياً يُقتَلون كل يوم جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأعلنت الحركة (منظمة حقوقية تأسست في جنيف) في بيان أن "1688 طفلاً فلسطينياً قُتلوا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بالإضافة إلى 27 طفلاً في الضفة الغربية".

وأشارت إلى أن "أعداد الشهداء بمن فيهم الأطفال في قطاع غزة، غير نهائية، لأنه يوجد نحو 1400 شخص في عداد المفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة، ما يشير إلى أن العدد الفعلي للشهداء أعلى من ذلك بكثير".

وقالت: "الأطفال الناجون حتى الآن من القصف الإسرائيلي المكثف في جميع أنحاء غزة يعانون من أزمة إنسانية كبيرة، ما يؤدي إلى تفاقم الصدمات العصبية والنفسية القائمة منذ 16 عاماً من الحصار والهجمات العسكرية الإسرائيلية على القطاع".

وتابعت الحركة: "الصدمة التي يعاني منها الأطفال الفلسطينيون في غزة تمتد إلى ما هو أبعد من المعاناة الشخصية، فرؤية مقتل أطفال آخرين تؤدي إلى تفاقم محنتهم، ما يترك ندوباً لا تُمحَى على سلامتهم العقلية".

وحذرت من أن "إبادة عائلات بأكملها في غمضة عين، يؤدي إلى تحطيم أسس هذه الأسر، فالأطفال، الذين كانوا يجدون الأمان والراحة في أحضان عائلاتهم، أصبحوا الآن أيتاماً".

وتأسست الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال (فرع فلسطين) عام 1991، ويعتبر الفرع الفلسطيني جزءاً من الائتلاف الدولي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، وهو منظمة حقوقية تأسست في جنيف عام 1979 بهدف الدفاع عن الأطفال وحماية حقوقهم استناداً إلى اتفاقية حقوق الطفل الدولية.

وعلى الرغم من أن الائتلاف مع شبكة دولية، فإن الفرع الفلسطيني للحركة يعتبر منظمة فلسطينية حقوقية غير حكومية، تطور برامجها وأنشطتها بناء على حاجات وأولويات الأطفال الفلسطينيين والمجتمع الفلسطيني.

ولليوم الخامس عشر يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت 4385 فلسطينياً، بينهم 1756 طفلاً و976 امرأة، فضلاً عن 13561 مصاباً.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".​​​​​​​

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي حرباً على القطاع الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.