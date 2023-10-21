أعربت السعودية السبت عن خيبة أملها تجاه عجز المجتمع الدولي عن حل الأزمة الفلسطينية، وطالبت السعودية باتخاذ "موقف حازم" ضد إسرائيل لرفع الحصار عن غزة.

جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في قمة القاهرة للسلام، حسب ما نقلته قناة "الإخبارية" السعودية (رسمية).

وقال ابن فرحان في كلمته: "نطالب المجتمع الدولي بالتحرك بشكل جدي واتخاذ موقف حازم ضد إسرائيل وإلزامها احترام القانون الدولي الإنساني".

وأضاف: "نعرب عن خيبة أملنا حيال عجز مجلس الأمن الدولي في اتخاذ موقف حيال الأزمة الفلسطينية".

وتابع: "نطالب بالفتح الفوري للممرات الإنسانية الآمنة وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية دون قيود".

وقال وزير خارجية السعودية: "نطالب بالضغط على إسرائيل لرفع الحصار ووقف العمليات العسكرية ونرفض قطعاً محاولة التهجير القسري للفلسطينيين من الجانب الإسرائيلي".

وفي وقت سابق السبت، انطلقت قمة القاهرة للسلام في العاصمة الإدارية الجديدة برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبمشاركة دولية عربية أممية، لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين.

وقبيل انطلاق القمة، بدأ دخول شاحنات المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، حسب ما أكد خالد زايد، مدير الهلال الأحمر في شمال سيناء.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية بأن فاعليات قمة "القاهرة للسلام 2023" التي دعت إليها مصر، انطلقت لبحث تطورات القضية الفلسطينية، والتوصل إلى توافق لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار في قطاع غزة وتأمين النفاذ الإنساني وإتاحة الفرصة لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة.

ويشارك في القمة، حسب وكالة الأنباء المصرية، رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

كما يشارك رؤساء فلسطين محمود عباس، وجنوب إفريقيا سيرال راميفوزا، وموريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس المجلس الرئاسي بليبيا محمد المنفي، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، وفق المصدر ذاته.

كما يشارك رؤساء حكومة إسبانيا بدرو سانشيز، واليونان كرياكوس ميتسوناكيس، وإيطاليا جورجيا ميلوني، والعراق محمد شياع السوداني.

كما يشارك نائب رئيس مجلس الوزراء بسلطنة عمان شهاب بن طارق، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرييش، وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

ويشارك أيضاً وزراء خارجية تركيا هاكان فيدان، والمغرب ناصر بوريطة، والسعودية الأمير فيصل بن فرحان، وجزر القمر ظاهر ذو الكمال، وكندا ميلاني جولي، وألمانيا انالينا بيبربوك، وفرنسا كاثرين كولونا، وإنجلترا جيمس كليفرلي، والبرازيل مارو فييرا، واليابان كماكاوا بوكو، والنرويج إسين بارت آيدي، وفق وكالة الأنباء المصرية.

ويعيش قطاع غزة حصاراً مطبقاً فرضه الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قطع عنه الغذاء والماء والدواء والوقود، ما تسبب بتفاقم الوضع الإنساني المتدهور نتيجة الحرب الإسرائيلية، مع إعلان وزارة الصحة بغزة خروج 7 مستشفيات و21 مركزاً صحياً عن الخدمة في القطاع.

ويواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.