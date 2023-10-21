قالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان السبت، إن الرئيس رجب طيب أردوغان اتصل بعدد من قادة الدول لتباحث تطورات الأوضاع الفلسطينية.

وأجرى أردوغان مباحثات مع نظيره الأوغندي يويري موسيفيني.

وتناول الزعيمان الأحداث في ظل الاشتباكات الإسرائيلية الفلسطينية، والخطوات التي يمكن اتخاذها لضمان الهدوء في المنطقة.

وأكد أردوغان أنه يتعين على الدول كافة رفع صوتها لضمان وقف إطلاق النار في غزة في أقرب وقت، وأن الاشتباكات باتت تشكل تهديداً للسلام العالمي.

كما أجرى الرئيس التركي اتصالاً هاتفياً بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وبحث أردوغان وزيلينسكي، الحرب الروسية-الأوكرانية والصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، فضلاً عن الأزمة الإنسانية بالمنطقة.

وأكد أردوغان إمكانية حل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني وباقي الصراعات في المنطقة بالوسائل السلمية.

وأعرب أردوغان عن استعداد تركيا لمواصلة بذل الجهود اللازمة كافة لضمان ذلك.

وكان أردوغان أكد أمس الجمعة أن تركيا ستسعى لمنع إراقة مزيد من دماء الأبرياء ومنع وقوع مزيد من المآسي الإنسانية وحل الصراعات في فلسطين قبل أن تصل إلى نقطة اللا عودة.

ودعا: "جميع الدول والمنظمات الدولية إلى تقديم الدعم الصادق للمبادرات الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق نار إنساني في غزة في أقرب وقت ممكن".

وتواصل إسرائيل منذ نحو أسبوعين شنَّ غارات مكثفة على غزة، مخلِّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عن سكان القطاع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.