سياسة
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أجانب عالقون في غزة يشكون ظروفاً "مأساوية" تحت القصف الإسرائيلي
قال عشرات من الأجانب إنهم يواجهون ظروفاً مأساوية في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ أسبوعين.
أجانب عالقون في غزة يشكون ظروفاً "مأساوية" تحت القصف الإسرائيلي
عشرات من حَمَلَة الجنسيات الأجنبية يتجمهرون قرب معبر رفح / Others
21 أكتوبر 2023

تجمع عشرات الأجانب والفلسطينيين من حَمَلَة الجنسيات الأجنبية، قرب معبر رفح الحدودي مع مصر، واشتكوا الظروف الصعبة التي يواجهونها تحت القصف الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس عشر على التوالي.

ورفح هو المعبر الوحيد بين مصر وغزة، وأدى الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ 2006، إلى فرض قيود شديدة على حركة البضائع والأشخاص.

أيرن (10 سنوات)، وهي أمريكية الجنسية، قالت: "أعيش أياماً صعبة للغاية ومأساوية، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على كل شيء في قطاع غزة".

وأشارت إلى أنها وعائلتها "منذ أيام أمام معبر رفح الحدودي من أجل مغادرة القطاع دون جدوى".

وأضافت: "القصف لا يتوقف، جرى تدمير المنازل والمدارس والأبراج السكنية، الضحايا تحت الأنقاض، ويوجد في المستشفيات مئات القتلى والجرحى".

وعن دعم بلادها لإسرائيل، قالت أيرن: "الأمر سيئ للغاية وغير إنساني، حكومة بلادنا تدعم إسرائيل بالأسلحة التي تقصف بها البيوت والمدارس".

واشترطت السلطات المصرية وصول مساعدات الإغاثة إلى غزة عبر معبر رفح، قبل أي تسهيل لخروج مزدوجي الجنسية من غزة، كما اشترطت موافقة إسرائيلية على هدنة إنسانية لساعات عدة قبل دخول أي رعايا.

بدوره، قال محمود أبو سليم الذي يحمل الجنسية السويدية، إنه يفترش الأرض مع طفلته أمام معبر رفح على أمل المغادرة دون جدوى.

وأوضح أن طفلته غزل "باتت تعاني من مشكلات نفسية، جراء استمرار القصف الإسرائيلي الذي يُسمع على الدوام".

وأشار إلى أنه يتواصل مع سفارة بلاده ومع الجانب المصري من أجل المغادرة، دون جدوى حتى الساعة.

أما طفلته غزل فقالت: "غزة كانت جميلة، وكنت أذهب إلى المدرسة، لكن القصف الإسرائيلي دمر المدرسة والمباني وكل شيء". كما أعربت عن مخاوفها من استمرار القصف.

من جانبها، قالت دينا السايس (أمريكية 37 عاماً)، إنها منذ أيام تحاول تجاوز الحدود وتترقب فتح المعبر مع عائلتها وأطفالها.

وأضافت: "نحن نحارب من أجل البقاء على قيد الحياة، وأن نجتاز الحدود".

ومنذ أيام، يتجمهر عشرات الأجانب والفلسطينيين من حَمَلَة الجنسيات الأجنبية بالقرب من معبر رفح الحدودي مع مصر لمغادرة غزة.

ولليوم الخامس عشر يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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