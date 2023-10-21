سياسة
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لندن.. آلاف يشاركون في مسيرة مؤيدة لفلسطين
تظاهر عشرات آلاف الأشخاص السبت في لندن تعبيراً عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف فوري للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
لندن.. آلاف يشاركون في مسيرة مؤيدة لفلسطين
آلاف يشاركون في مظاهرة مؤيدة لفلسطين في لندن / صورة: AFP
21 أكتوبر 2023

جابت مظاهرة حاشدة، السبت، أنحاء العاصمة البريطانية لندن دعماً للفلسطينيين وللمطالبة بالوقف الفوري للقصف الإسرائيلي المستمر منذ أسبوعين على قطاع غزة المحاصر.

وردد المتظاهرون شعار "حرروا فلسطين" ورفعوا لافتات الدعم والأعلام الفلسطينية بأنحاء لندن قبل أن يتجمعوا خارج داوننغ ستريت حيث المقر الرسمي ومكتب رئيس الوزراء ريشي سوناك.

وكان سوناك أجرى زيارة تضامنية، الخميس الماضي، إلى تل أبيب التقى خلالها الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين.

ونظمت المسيرة حملة "التضامن مع فلسطين"، بالتعاون مع مجموعات منها "أصدقاء الأقصى"، وائتلاف "أوقفوا الحرب"، والجمعية الإسلامية في بريطانيا، والمنتدى الفلسطيني في بريطانيا، وحملة "نزع السلاح النووي".

وقدّرت الشرطة عدد المشاركين في المظاهرة بنحو 100 ألف شخص.

وأعرب المتظاهرون والمتحدثون عن مخاوفهم بشأن الصراع الدائر في الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية رفع مستوى الوعي والدعوة إلى السلام والعدالة في المنطقة.

ولليوم الخامس عشر يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت 4385 شهيداً فلسطينياً، بينهم 1756 طفلاً و976 امرأة، فضلاً عن 13561 مصاباً.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".​​​​​​​

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي حرباً على القطاع الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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