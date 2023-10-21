سياسة
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رفع لافتات تضامنية مع فلسطين في ديربي غلطة سراي-بشيكطاش
رُفعت السبت خلال مباراة ديربي غلطة سراي-بشيكطاش، لافتات تضامنية مع الشعب الفلسطيني وإدانات للهجمات الإسرائيلية ضد قطاع غزة.
رفع لافتات تضامنية مع فلسطين في ديربي غلطة سراي-بشيكطاش
لافتة تضامنية مع فلسطين خلال مباراة فرقي بشيكطاش وغلطة سراي / صورة: AA
21 أكتوبر 2023

شهدت مباراة الديربي في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم بين فريقي غلطة سراي وبشيكطاش، السبت، إدانة للهجمات الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

واستضاف ملعب غلطة سراي "رامس بارك" في إسطنبول مباراة الديربي في الأسبوع التاسع من الدوري الممتاز "سوبر ليغ".

ونزل لاعبو الفريقين إلى أرضية الملعب حاملين لافتة من إعداد الاتحاد التركي لكرة القدم، وعليها عبارة "ندين الظلم في غزة" .

فيما وضع لاعبو الفريقين شرائط سوداء على أذرعهم تعبيراً عن الحزن والأسف على ضحايا غزة.

وقبل انطلاق صافرة بداية المباراة، وقف اللاعبون دقيقة صمت حداداً على أرواح الضحايا الفلسطينيين.

كما رفع أعضاء رابطة مشجعي نادي بشيكطاش "تشارشي" لافتة كُتبت عليها عبارة "تشارشي ضد الحرب".

ولليوم الخامس عشر يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت 4385 شهيداً فلسطينياً، بينهم 1756 طفلاً و976 امرأة، فضلاً عن 13561 مصاباً.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".​​​​​​​

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي حرباً على القطاع الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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