بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي السبت، مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية آخر المستجدات في قطاع غزة الفلسطيني، وفق بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأكد أردوغان، حسب البيان، أن أنقرة "تسعى جاهدة من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإمكانية علاج الجرحى في تركيا عند الضرورة، وأنها تبذل جهوداً حثيثة لضمان وقف إطلاق النار في المنطقة في أقرب وقت".

وأضاف أردوغان أن تركيا ستواصل مساعيها على الساحة الدولية من أجل إحلال السلام الدائم.

وتواصل إسرائيل منذ نحو أسبوعين شنَّ غارات مكثفة على غزة، مخلِّفةً آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عن سكان القطاع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.