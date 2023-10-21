أعلنت جمعية الهلال الأحمر التركي عزمها دعم المشافي وسيارات الإسعاف في غزة، عبر تأمين احتياجاتها من الطاقة الكهربائية لشهر كامل.

وفي بيان صادر عنها، السبت، قالت الجمعية إنها ستقدم دعماً للهلال الأحمر الفلسطيني عبارة عن 400 ألف لتر من الوقود، من أجل سد احتياجات المشافي وسيارات الإسعاف بقطاع غزة لمدة شهر كامل.

وفي هذا الإطار، ستقدم جمعية الهلال الأحمر التركي لنظيرتها الفلسطينية 600 ألف دولار ثمن الكمية المذكورة من الوقود الذي سيُخصص لتأمين الطاقة الكهربائية للمشافي وسيارات الإسعاف بغزة.

إلى جانب ذلك، ستقدم "الهلال الأحمر التركي" مساعدات إنسانية أخرى لغزة، أبرزها معدات ومستلزمات طبية ستصل إلى القطاع عبر طائرة المساعدات التركية الرابعة التي من المقرر أن تتجه إلى مصر قريباً.

وأفاد البيان بأن فريق الهلال الأحمر التركي في مصر، يشرف أيضاً على تأمين وإيصال المساعدات العينية إلى غزة، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.

وتواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة التي تعيش حصاراً مطبقاً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وقطع عنها الجيش الإسرائيلي الغذاء والماء والدواء والوقود ما تسبب بتفاقم الوضع الإنساني المتدهور، مع إعلان وزارة الصحة بغزة خروج 7 مستشفيات و21 مركزاً صحياً عن الخدمة في القطاع.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي حرباً على القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.