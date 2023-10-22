أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة السبت، أن طائرة رئاسية غادرت البلاد صباح الأحد إلى مصر محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية ضمن مساعدات تركيا لسكان غزة.

وعبر منصة إكس، أوضح قوجة أن طائرة تابعة لرئاسة الجمهورية تغادر إلى مصر صباح الأحد محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية لمساعدة سكان غزة.

وأضاف: "سيكون على متن الطائرة مجموعة أطباء مكونة من 20 متخصصاً".

وأوضح الوزير التركي أنه أجرى المباحثات اللازمة مع نظيره المصري خالد عبد الغفار لنقل المساعدات الموجهة لسكان غزة عبر الأراضي المصرية.

وبيّن أن الفريق الطبي التركي سيعمل مع المسؤولين المصريين على حصر الأدوية والمستلزمات الطبية الملحة لسكان غزة.

الوزير قوجة أوضح أن الفريق الصحي التركي سيجري في ضوء تحضيراته مع الجانب المصري، دراسة جدوى لإنشاء مستشفيات ميدانية في مطار العريش وفي معبر رفح الحدودي.

وأفاد بأنه عقب انتهاء التحضيرات اللازمة، سترسل تركيا المعدات اللازمة من أجل إنشاء المستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف، عبر سفينة خاصة إلى مصر.

كما يخطط الفريق الصحي التركي لاستكمال التحضيرات الخاصة بتسليم الأدوية والمعدات الطبية إلى الجهات المعنية بغية إيصالها إلى المتضررين في قطاع غزة.

وتواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة التي تعيش حصاراً مطبقا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وقطع عنها الجيش الإسرائيلي الغذاء والماء والدواء والوقود ما تسبب بتفاقم الوضع الإنساني المتدهور، مع إعلان وزارة الصحة بغزة خروج 7 مستشفيات و21 مركزاً صحياً من الخدمة في القطاع.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي حرباً على القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.