استُشهد 5 فلسطينيين فجر الأحد، بينهم اثنان جرّاء قصف إسرائيلي استهدف مسجداً بمخيم جنين للاجئين، وثالث في بلدة قباطية، وآخران في مدينتَي طوباس ونابلس.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان بـ"وصول شهيد برصاص الاحتلال من قباطية إلى مستشفى جنين الحكومي، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ الفجر إلى 5 شهداء".

وأوضحت أنّ "بينهم شهيدَين في جنين، أحدهما وصل أشلاء إلى المستشفى، لم تُعرف هويتهما بعد، فيما أُعلن عن شهيد في طوباس برصاصة في الرأس هو عدنان جهاد بني عودة (19 عاماً) من بلدة طمون".

ولفتت إلى أن "عدد الشهداء في الضفة الغربية ارتفع إلى 90 شهيداً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري".

وأفاد شهود عيان بأن "الطيران الإسرائيلي قصف مسجد الأنصار في مخيم جنين فجر اليوم الأحد".

وسُمع دويّ انفجار وتصاعدت أعمدة الدخان في سماء جنين عقب قصف إسرائيلي استهدف الطابق السفلي من مسجد الأنصار، فيما دوّت صافرات الإنذار في أنحاء جنين تحسباً لاقتحام القوات الإسرائيلية في أعقاب القصف.

من جانبه ادّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في بيان مشترك أن الاستهداف جاء لتدمير "مسار نفق تحت الأرض في مسجد الأنصار في مدينة جنين".

وأضاف البيان أن خلية مشتركة لعناصر من حركتَي حماس والجهاد الإسلامي كانوا داخل النفق.

ويُعَدّ قصف أهداف في الضفة بالطيران الحربي الإسرائيلي أمراً غير معتاد، وكانت المرة الأخيرة التي أقدمت فيها إسرائيل على ذلك في 3 يوليو/تموز 2023.

ووقتها، وللمرة الأولى منذ نحو 20 عاماً، أطلقت مروحية من طراز أباتشي صواريخ لتأمين عملية إنقاذ قوات وآليات عسكرية وقعت في كمين مُحكم في جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طوباس وبلدة طمون، اندلعت على إثرها مواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

كما اقتحم جيش الاحتلال مخيم عسكر للاجئين شرقي نابلس بعدد كبير من قواته، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.

وتصاعدت هجمات قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين على المدن والمحافظات الفلسطينية منذ بداية معركة "طوفان الأقصى"، إذ وصل عدد الشهداء إلى 90 شهيداً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

كما اعتقل الاحتلال 1070 فلسطينياً من الضفة الغربية، لينضموا إلى نحو 5500 أسير اعتُقلوا قبل ذلك التاريخ، وفقاً لنادي الأسير الفلسطيني.

ولليوم السابع عشر على التوالي يتعرض قطاع غزة المحاصر منذ 2006 لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، إذ أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية سمّاها "السيوف الحديدية".

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جرّاء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.