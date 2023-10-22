أعلن أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، السبت، أنهم اعتزموا إطلاق سراح أسيرتين إسرائيليتين دون مقابل، وأنهم أعلموا الجانب القطري بذلك، إلا أن إسرائيل "رفضت استلامهما".

وقال في بيان مقتضب نشره عبر تليغرام: "قمنا بإبلاغ الإخوة القطريين مساء أمس (الجمعة) أننا سنطلق سراح كل من نوريت يتسحاك ويوخفد ليفشيتز الإسرائيليتين لأسباب إنسانية قاهرة ودون مقابل".

وأضاف: "إلا أن حكومة الاحتلال رفضت استلامهما".

ولم يوضح متحدث كتائب القسام أسباب رفض الجانب الإسرائيلي للأمر.

من جانبها قالت الحكومة الإسرائيلية في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "لن نعلّق على الدعاية الكاذبة لحماس".

وأضاف البيان: "سنواصل العمل بكل السبل لإعادة جميع المختطفين والمفقودين إلى ديارهم".

وفي بيان لاحق أعلنت كتائب القسام أنها "على استعداد أن تطلق سراح المحتجزتين نوريت ويوخفد غداً بنفس الإجراءات التي جرى من خلالها إطلاق سراح المحتجزتين الأمريكيتين".

يأتي هذا بعد يومين من إعلان أبو عبيدة إطلاقهم سراح محتجزتين أمريكيتين "لدواعٍ إنسانية"، استجابة لجهود قطرية، وسط ضغوط غربية على إسرائيل لتأجيل شن عمل عسكري بري في قطاع غزة، خشية أن يؤدي ذلك إلى إحباط جهود تأمين إطلاق سراح مزيد من الأسرى.

وكانت حماس خلال عمليتها التي أطلقتها من غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري اقتادت عشرات الإسرائيليين، بينهم جنود وضباط، من مستوطنات غلاف غزة إلى داخل القطاع، وفق ما أعلنته الحركة حينها.

ولليوم السابع عشر على التوالي يتعرض قطاع غزة المحاصر منذ 2006 لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، إذ أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية سمّاها "السيوف الحديدية".

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جرّاء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.