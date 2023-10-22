سياسة
3 دقيقة قراءة
مقتل شخص بعد قصف إسرائيلي على مطارَي دمشق وحلب أخرجهما عن الخدمة
قُتل عامل سوري وأُصيب آخر بعد تعرُّض مطارَي دمشق وحلب الدوليين لقصف إسرائيلي أدى إلى خروجهما عن الخدمة، فيما أعلن النظام السوري تحويل مسار الرحلات إلى مطار اللاذقية الدولي بدلاً من المطارات المعطلة.
مقتل شخص بعد قصف إسرائيلي على مطارَي دمشق وحلب أخرجهما عن الخدمة
تعرَّض مطار دمشق الدولي لأكثر من غارة جوية إسرائيلية أدت إلى خروجه عن الخدمة. / صورة: Reuters Archive
22 أكتوبر 2023

قُتل عامل سوري وأُصيب آخر فجر الأحد إثر هجوم إسرائيلي على مطارَي دمشق وحلب الدوليين، ما أدى إلى إغلاقهما وتحويل الرحلات الجوية إلى مطار اللاذقية.

وأفادت وكالة سانا التابعة للنظام السوري بأن "إسرائيل هاجمت مطارَي دمشق وحلب الدوليين في وقت مبكر من صباح الأحد برشقات من الصواريخ أُطلقت من البحر الأبيض المتوسط غرب اللاذقية ومن اتجاه الجولان السوري".

وأضافت: "قُتل عامل مدني في مطار دمشق وأُصيب عامل آخر بجروح وأُلحقت أضرار بمهابط المطارين أدت إلى خر وجهما من الخدمة وتحويل الرحلات إلى مطار اللاذقية".

ونقلت وكالة سانا عن وزارة النقل في النظام السوري قولها: "جرّاء العدوان الإسرائيلي السافر على مطارَي دمشق وحلب الدوليين، الذي أدى إلى تعطل رحلات الركاب وشؤونهم وأعمالهم واحتياجاتهم.. ندعو المسافرين لترتيب أمور السفر مع شركات الطيران وسيجري تباعاً نشر المستجدات التي طرأت على الرحلات من تغيير في المواعيد والوجهات والإلغاء".

يُذكر أن المطارين سبق أن تعرّضا لهجوم من إسرائيل الأسبوع الماضي، وجرى إغلاقهما، وبعد ثلاثة أيام من هذا الهجوم جرى الإبلاغ عن هجوم آخر في مطار حلب.

وتشهد حدود إسرائيل الشمالية توتراً متصاعداً مع حزب الله اللبناني الذي استُهدف في أكثر من مناسبة.

وتواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة التي تعيش حصاراً مطبقا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وقطع عنها الجيش الإسرائيلي الغذاء والماء والدواء والوقود، ما تسبب بتفاقم الوضع الإنساني المتدهور مع إعلان وزارة الصحة بغزة خروج 7 مستشفيات و21 مركزاً صحياً من الخدمة في القطاع.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us