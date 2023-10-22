قُتل عامل سوري وأُصيب آخر فجر الأحد إثر هجوم إسرائيلي على مطارَي دمشق وحلب الدوليين، ما أدى إلى إغلاقهما وتحويل الرحلات الجوية إلى مطار اللاذقية.

وأفادت وكالة سانا التابعة للنظام السوري بأن "إسرائيل هاجمت مطارَي دمشق وحلب الدوليين في وقت مبكر من صباح الأحد برشقات من الصواريخ أُطلقت من البحر الأبيض المتوسط غرب اللاذقية ومن اتجاه الجولان السوري".

وأضافت: "قُتل عامل مدني في مطار دمشق وأُصيب عامل آخر بجروح وأُلحقت أضرار بمهابط المطارين أدت إلى خر وجهما من الخدمة وتحويل الرحلات إلى مطار اللاذقية".

ونقلت وكالة سانا عن وزارة النقل في النظام السوري قولها: "جرّاء العدوان الإسرائيلي السافر على مطارَي دمشق وحلب الدوليين، الذي أدى إلى تعطل رحلات الركاب وشؤونهم وأعمالهم واحتياجاتهم.. ندعو المسافرين لترتيب أمور السفر مع شركات الطيران وسيجري تباعاً نشر المستجدات التي طرأت على الرحلات من تغيير في المواعيد والوجهات والإلغاء".

يُذكر أن المطارين سبق أن تعرّضا لهجوم من إسرائيل الأسبوع الماضي، وجرى إغلاقهما، وبعد ثلاثة أيام من هذا الهجوم جرى الإبلاغ عن هجوم آخر في مطار حلب.

وتشهد حدود إسرائيل الشمالية توتراً متصاعداً مع حزب الله اللبناني الذي استُهدف في أكثر من مناسبة.

وتواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة التي تعيش حصاراً مطبقا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وقطع عنها الجيش الإسرائيلي الغذاء والماء والدواء والوقود، ما تسبب بتفاقم الوضع الإنساني المتدهور مع إعلان وزارة الصحة بغزة خروج 7 مستشفيات و21 مركزاً صحياً من الخدمة في القطاع.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.