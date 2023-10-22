أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة بلغت 4741 شهيداً.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: "إنّ 4741 فلسطينياً استُشهدوا في قطاع غزة، بينهم 1873 طفلاً و1023 سيدة، وأُصيب أكثر من 15898 شخصاً، مفيدة بأن 70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد سيتجاوز هذا الرقم مع الأشخاص الموجودين تحت الأنقاض والذين يصعب انتشالهم مع استمرار القصف، مؤكدة أنها "تلقت 1450 بلاغاً عن مفقودين ما زالوا تحت الأنقاض منهم 800 طفل".

ودعت الوزارة المواطنين للتبرع بالوقود لمستشفيات القطاع لإنقاذ حياة المرضى والجرحى الذين أصيبوا جراء الغارات الإسرائيلية على غزة.

وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة، في بيان: "نطالب أصحاب محطات الوقود وجميع المواطنين ممن لديه أيّة كمية من السولار بالتوجه فوراً إلى المستشفيات والتبرع بها لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى".

وأفاد رئيس مكتب الإعلام الحكومي سلامة معروف باستشهاد أكثر من "55 شخصاً منذ الساعة 1:00 حتى الساعة 6:00 صباحاً"، إضافة إلى تدمير "أكثر من 30 منزلاً".

وقالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، في بيان لها: "سقط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف عدداً من المنازل بحي الشيخ رضوان وحي الصبرة بمدينة غزة".

وأعلنت الوزارة استشهاد 11 فلسطينياً وإصابة العشرات في قصف شنته مقاتلات حربية إسرائيلية على منزل لعائلة "أبو القمصان" في مخيم جباليا شمالي القطاع. وتسبب القصف في دمار واسع بالمنطقة المستهدفة.

وتعرَّضت منطقة تل الزعتر في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة لقصف عنيف، كما استهدف الطيران الإسرائيلي عدة شقق سكنية في محيط مستشفى الشفاء وسط مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين.

كما استُشهد عدد من الفلسطينيين في قصف منزلَين في رفح، واستهداف منزل في خربة العدس في رفح.

وفي المنطقة الوسطى استهدف طيران الجيش الإسرائيلي منزلاً في مخيم المغازي، وشن غارات مكثفة في خان يونس تركزت بالمناطق الشرقية وأراضٍ زراعية، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات.

أما في الضفة الغربية المحتلة فقد وصل عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى 93 شهيداً والجرحى إلى أكثر من 1400، بعد استشهاد 8 شبان فجر اليوم.

نصف مليون امرأة نازحة

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الأحد، إن القصف الإسرائيلي المتواصل "تسبب في نزوح نحو نصف مليون امرأة من منازلهن قسرياً" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وذكر المكتب في بيان، أن "الجهات المختصة وثقت استشهاد 1023 من الإناث، ونزوح نحو نصف مليون أخريات من منازلهن قسرياً".

ولفت إلى أن "الاحتلال يتعمد استهداف المدنيين بالقتل والتهجير، وبخاصة النساء منهم".

وتابع: "تمادي الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه بحق النساء والفتيات والأطفال يشكل جريمة حرب ترفضها كل المواثيق الدولية والإنسانية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأولى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1070 فلسطينياً من مدن ومحافظات الضفة الغربية كما أفاد نادي الأسير الفلسطيني.

وتواصل إسرائيل منذ أكثر من أسبوعين شنَّ غارات مكثفة على غزة، مخلِّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.