ألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، منشورات تحذيرية تطالب فيها سكان مدينة غزة ومحافظة الشمال بإخلاء بيوتهم والتوجه جنوباً.

وشارك الفلسطينيون على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً للمنشورات التي ألقتها طائرات الاحتلال وهددت فيها سكان مدينة غزة والمناطق الشمالية، معتبرة بقاءهم في منازلهم "يعرض حياتهم للخطر".

وأضاف المنشور أن "كل من اختار ألا يخلي من شمال القطاع إلى الجنوب من وادي غزة، من الممكن أن يجري تحديده على أنه شريك بتنظيم إرهابي".

وسبق أن طلبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من سكان محافظة شمال غزة ومحافظة غزة إخلاء منازلهم والتوجه إلى جنوب القطاع، في إجراء اعتبرته المؤسسات الحقوقية جريمة حرب.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن العدد الذي تطالب إسرائيل بإخلائه "يصل إلى نحو 1.1 مليون شخص"، أو ما يقرب من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وذكر دوجاريك أن "الأمم المتحدة ترى أنه من المستحيل تنفيذ مثل هذا الأمر دون عواقب إنسانية مدمرة".

وتواصل إسرائيل منذ نحو أسبوعين شنَّ غارات مكثفة على غزة، مخلِّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.