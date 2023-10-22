سياسة
2 دقيقة قراءة
إسرائيل تطلب من سكان غزة التحرك جنوباً أو ستعتبرهم شركاء لـ"منظمة إرهابية"
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي مساعيها لتهجير سكان المناطق الشمالية من قطاع غزة باتجاه الجنوب، حيث ألقت منشورات تحذّر السكان من البقاء في منازلهم وإلا ستعتبرهم شركاء لـ"منظمة إرهابية".
إسرائيل تطلب من سكان غزة التحرك جنوباً أو ستعتبرهم شركاء لـ"منظمة إرهابية"
تستمر المساعي الإسرائيلية لتهجير سكان شمال ومدينة غزة باتجاه الجنوب. / صورة: AA
22 أكتوبر 2023

ألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، منشورات تحذيرية تطالب فيها سكان مدينة غزة ومحافظة الشمال بإخلاء بيوتهم والتوجه جنوباً.

وشارك الفلسطينيون على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً للمنشورات التي ألقتها طائرات الاحتلال وهددت فيها سكان مدينة غزة والمناطق الشمالية، معتبرة بقاءهم في منازلهم "يعرض حياتهم للخطر".

وأضاف المنشور أن "كل من اختار ألا يخلي من شمال القطاع إلى الجنوب من وادي غزة، من الممكن أن يجري تحديده على أنه شريك بتنظيم إرهابي".

وسبق أن طلبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من سكان محافظة شمال غزة ومحافظة غزة إخلاء منازلهم والتوجه إلى جنوب القطاع، في إجراء اعتبرته المؤسسات الحقوقية جريمة حرب.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن العدد الذي تطالب إسرائيل بإخلائه "يصل إلى نحو 1.1 مليون شخص"، أو ما يقرب من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وذكر دوجاريك أن "الأمم المتحدة ترى أنه من المستحيل تنفيذ مثل هذا الأمر دون عواقب إنسانية مدمرة".

وتواصل إسرائيل منذ نحو أسبوعين شنَّ غارات مكثفة على غزة، مخلِّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us