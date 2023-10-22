شهدت الولايات المتحدة والقارة الأوروبية وقفات ومسيرات احتجاجية تضامناً مع فلسطين وقطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف منذ أكثر من أسبوعين مخلفاً آلاف الشهداء المدنيين.

الولايات المتحدة

نظّم محتجون مسيرات متضامنة مع فلسطين في عدة مدن أمريكية، أبرزها العاصمة واشنطن، تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

إسبانيا

تظاهر مؤيدون لفلسطين، في ساحة بويرتا ديل سول في العاصمة الإسبانية مدريد، احتجاجاً على القصف الإسرائيلي على غزة.

البرتغال

لوّح آلاف المتظاهرين بالأعلام الفلسطينية السبت، خلال مظاهرة تطالب بتحسين الظروف المعيشية في العاصمة البرتغالية لشبونة.

بريطانيا

وصل محتجون على دراجات نارية، السبت إلى ميدان ترفلغار جزءاً من "مسيرة من أجل فلسطين" في لندن، للمطالبة بإنهاء الحرب على غزة.

رومانيا

تظاهر محتجون في العاصمة الرومانية بوخارست السبت، تنديداً بالقصف الإسرائيلي على غزة. وهتف المحتجون بعبارات داعمة لفلسطين مثل "حرّروا فلسطين".

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

وقُتل في الهجوم ما لا يقل عن 1400 إسرائيلي، حسبما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، فيما بلغ عدد المصابين 5007، وفق ما أفادت به وزارة الصحة.

وبلغ عدد الأسرى أكثر من 210، حسب الجيش الإسرائيلي، وما بين 200 إلى 250 وفق إحصاء أعلنته كتائب القسام.

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شنّ غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جرّاء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.