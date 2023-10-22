أُلغيت حفلات كان مقرراً أن يحييها عازف البيانو التركي فاضل ساي في سويسرا الأسبوع المقبل، بسبب تعليقات ندّد فيها بإسرائيل على خلفية عدوانها الأخير على قطاع غزة، وفق ما أعلنه العازف ومجموعة ميغروس السويسرية المنظمة للحدث.

وكان من المقرر أن يعزف ساي من الاثنين إلى الخميس مع أوركسترا برمنغهام السيمفونية في زوريخ وبرن وجنيف ولوسيرن.

وقال ساي في بيان نشره عبر حسابه على منصة إكس الجمعة: "استشهد مسؤولون في (شركة) ميغروس بالأفكار التي عبّرتُ عنها بشأن التوترات الإسرائيلية-الفلسطينية على وسائل التواصل الاجتماعي لتبرير قرارهم".

وأضاف: "لن أغيّر شيئاً في ما كتبتُ في حساباتي".

وستشهد حفلات ميغروس كلاسيكس الأربع في الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر/تشرين الأول "تغييراً في البرنامج، فبدلاً من فاضل ساي سيحيي العروض عازف البيانو السويسري لويس شفيزغيبيل"، وفق ما أكّده المنظمون في بيان.

وأشار المنظمون إلى أن "السبب في هذا التغيير هو أن التصريحات العامة التي أدلى بها فاضل ساي في أعقاب الهجوم الإرهابي ضد إسرائيل لا يمكن الدفاع عنها بالنسبة إلى شركة ميغروس".

وقال ساي إنه نشر ثلاث تغريدات ومقطع فيديو بشأن هذه التطورات الأخيرة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وفي رسالة على منصة إكس علّق ساي على منشور للرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهم فيه الأخير إسرائيل بالوقوف وراء القصف الذي طال مستشفى المعمداني في غزة الثلاثاء الفائت وأوقع مئات الشهداء.

وقال: "أنا أؤيد هذا الكلام بالكامل. أشكركم على هذا التصريح المنطقي". وأضاف: "يجب على الجميع أن يفعلوا شيئاً لوقف هذه الحرب. يجب محاكمة نتنياهو بتهمة جرائم الحرب والإبادة الجماعية والمجازر"، قبل أن يتابع: "الحرية للفلسطينيين وللإنسانية. كفانا هذه الوحشية".

في السياق ندد الناطق باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر جليك، السبت، بإلغاء حفلات فاضل ساي "بسبب أفكاره المعارضة للهجمات الإسرائيلية اللاإنسانية".

وقال جليك في منشور على منصة إكس: "وكأن عقلية مظلمة تريد تدمير كل قيم الحضارة، فهي تستهدف طلاب الجامعات والمثقفين والكتاب والرياضيين والفنانين الذين يعارضون العدوان الإسرائيلي اللاإنساني ويدافعون عن السلام".

وأضاف: "نُدين إلغاء حفلات فنّاننا فاضل ساي في أوروبا بسبب أفكاره المناهضة للاعتداءات الإسرائيلية اللاإنسانية في فلسطين".

ولليوم السابع عشر على التوالي يتعرض قطاع غزة المحاصر منذ 2006 لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، إذ أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية سمّاها "السيوف الحديدية".

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جرّاء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.