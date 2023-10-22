سياسة
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خارجية فلسطين: إسرائيل مسؤولة عن جرائم حرب وضد الإنسانية في الضفة وغزة
جددت وزارة الخارجية الفلسطينية دعواتها من أجل إيجاد ضغط دولي حقيقي لوقف العدوان الإسرائيلي، وحمّلت إسرائيل المسؤولية عن جرائم حرب ضد الإنسانية في الضفة وغزة.
خارجية فلسطين: إسرائيل مسؤولة عن جرائم حرب وضد الإنسانية في الضفة وغزة
طالبت الخارجية الفلسطينية في بيان لها بـ"ضغط دولي حقيقي لوقف عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني". / صورة: AA
22 أكتوبر 2023

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأحد، بـ"ضغط دولي حقيقي" لوقف "عدوان الاحتلال" الإسرائيلي المتواصل على غزة والضفة الغربية، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وقالت الوزارة في بيان إنها "تُحمِّل إسرائيل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الضفة الغربية والتدمير الحاصل في غزة".

وأضافت أنها "تنظر بخطورة بالغة إلى القصف الذي تعرَّض له مخيم جنين فجر اليوم (الأحد)، واعتبرته تصعيداً خطيراً باستخدام الطائرات الحربية، بما ينتج عنه من ضحايا من المدنيين الفلسطينيين وترويعهم، بمن فيهم الأطفال والنساء، ومحاولة تعميم نموذج قصف قطاع غزة على مناطق في الضفة الغربية".

وفجر الأحد اقتحمت قوة من الجيش الإسرائيلي جنين ونابلس شمالي الضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين، ورفع حصيلة القتلى الفلسطينيين في الضفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى 90، وفقاً لوزارة الصحة.

وطالبت الخارجية الفلسطينية بـ"ضغط دولي حقيقي لوقف عدوان الاحتلال على شعبنا الفلسطيني فوراً، واستمرار دخول المساعدات الإنسانية، وإعلاء شأن الحل السياسي للقضية الفلسطينية وإنهاء احتلال فلسطين".

وتشهد الضفة الغربية مواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي بالتزامن مع تدهور الأوضاع في قطاع غزة.

ولليوم السابع عشر على التوالي يتعرض قطاع غزة المحاصر منذ 2006 لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، إذ أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية سمّاها "السيوف الحديدية".

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جرّاء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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