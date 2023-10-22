أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اليوميين الماضيين سلسلة من الاتصالات الدبلوماسية والسياسية لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، شملت الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بالإضافة إلى رؤساء أوغندا والمالديف.

وبحث الرئيس التركي في اتصالاته الدبلوماسية وقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، بالإضافة إلى الخطوات التي يمكن لها حل الصراع بطريقة سلمية وإحلال السلام.

وفي هذا الإطار أجرى الرئيس أردوغان اتصالاً هاتفياً بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، وذلك للمرة الثانية منذ تفجُّر الوضع الأمني، تناول فيه الوضع المتردي بشكل متزايد في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وشدد أردوغان على أن الوحشية ضد الأراضي الفلسطينية تزداد عمقاً، وأن صمت الدول الغربية عن قصف المستشفيات والمدارس ودُور العبادة أجج النار في غزة.

وأضاف أن إجبار سكان غزة على مغادرة ديارهم أمر غير مقبول، وأن تركيا ستواصل بذل كل جهد لضمان السلام وتقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الصحية لغزة في أقرب وقت.

كما أكد أردوغان في اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، السبت، أن تركيا "تسعى جاهدة من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإمكانية علاج الجرحى في تركيا عند الضرورة، وأنها تبذل جهوداً حثيثة لضمان وقف إطلاق النار في المنطقة في أقرب وقت".

وأضاف أن تركيا ستواصل مساعيها على الساحة الدولية من أجل إحلال السلام الدائم.

وأشار أردوغان في اتصال هاتفي مع نظيره الأوغندي يويري موسيفيني إلى أنه يتعين على الدول كافة رفع صوتها لضمان وقف إطلاق النار في غزة في أقرب وقت، وأن الاشتباكات باتت تشكل تهديداً للسلام العالمي.

كما أجرى الرئيس التركي اتصالاً هاتفياً بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأكد فيه إمكانية حل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني وباقي الصراعات في المنطقة بالوسائل السلمية.

وفي اتصال هاتفي مع نظيره المالديفي محمد مويزو، شدد على أن تركيا تبذل قصارى جهدها لضمان الهدوء في المنطقة وتقديم المساعدات الإنسانية، وأنها تضع باستمرار الصيغ الجديدة في هذا السياق.

وانتقد أردوغان في اتصال هاتفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أن مواقف الدول الغربية التي أدت إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في غزة.

وأضاف أن "عدم بذل الدول جهوداً لوقف إسرائيل سيتمخض عنه عواقب من الصعب تلافيها".

وقال أردوغان إنه "يتعين على الغرب والرأي العام العالمي التحرك في أسرع وقت ممكن لوضع حد للمآسي الإنسانية التي تحدث أمام أعيننا والتي يجري تجاهلها".

وتواصل إسرائيل منذ أكثر من أسبوعين شنَّ غارات مكثفة على غزة، مخلِّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عن سكان القطاع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.