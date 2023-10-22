أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد، أنه جرى إبلاغ 212 عائلة بأن أبناءهم "رهائن" لدى حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.

وخلال مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري: "جرى إبلاغ عائلات 212 عائلة بأن أبناءهم رهائن حالياً في غزة".

وأضاف أن "العدد ليس نهائياً، فالجيش يتحقق من معلومات جديدة عن المفقودين"، دون مزيد من المعلومات.

وسبق أن أعلنت حركة حماس أنها أسرت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ما بين 200 و250 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب مرتفعة، وترغب في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

وتواصل إسرائيل منذ أكثر من أسبوعين شنَّ غارات مكثفة على غزة، مخلِّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.