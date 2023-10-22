قالت قناة إسرائيلية الأحد، إنه جرى الاعتراف بأكثر من 1200 جريح جنوداً معاقين في الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب مع حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ووفقا للقناة 12 (خاصة)، فإنه "منذ بداية حرب السيوف الحديدية (اسم إسرائيلي)، جرى تسجيل 1210 جرحى جدد جرى تصنيفهم من جانب الجيش على أنهم معاقين".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، في وقت سابق، مقتل 307 من جنوده منذ بدء الحرب.

ولليوم السادس عشر، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت نحو 4385 فلسطينياً، بينهم 1756 طفلاً و976 سيدة، وأصابت 13561، حسب وزارة الصحة في غزة. كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.

فيما قتلت حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية. كما أسرت ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب مرتفعة، ترغب في مبادلتهم مع آلاف الأسرى في سجون الاحتلال، بينهم أطفال ونساء.

ويعيش في غزة نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متردية للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حماس بالانتخابات التشريعية في 2006.