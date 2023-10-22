أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الأحد، أن الغارات الإسرائيلية دمرت 31 مسجداً بشكل كلي، وتضررت 3 كنائس "بشكل بليغ" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بحسب بيان.

كما قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، في بيان مقتضب: "الاحتلال الصهيوني يدمر خمسة مساجد تدميرا كلياً، ما يرفع حصيلة المساجد المدمرة كليا منذ بدء العدوان على غزة إلى 31 مسجداً"، دون مزيد من التفاصيل.

والسبت، أعلنت الوزارة أن القصف الإسرائيلي دمر 26 مسجداً في غزة "بشكل كلي"، فيما دمر عشرات المساجد "بشكل جزئي وأصاب بعضها بأضرار بليغة".

كما قتلت الغارات الإسرائيلية 10 من موظفي الأوقاف وأصابت آخرين، وفقاً للبيان.

وسبق أن قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي كنيسة الروم الأرثوذكس بشكل مباشر خلال احتماء عشرات العائلات بها، ما خلف 20 شهيداً.

ولليوم السابع عشر على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، واستشهد نحو 4385 فلسطينياً، بينهم 1756 طفلاً و976 سيدة، وأصيب 13561، حسب وزارة الصحة في غزة. كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.

فيما قتلت حركة حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية. كما أسرت ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب مرتفعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

ويعيش في غزة نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متردية للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حماس بالانتخابات التشريعية في 2006.