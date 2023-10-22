حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، "حزب الله" اللبناني من ضربه "بقوة لا يتخيلها" إذا قرر الدخول في الحرب، وستكون التداعيات "مدمّرة" على لبنان.

وقال نتنياهو في تصريح مكتوب: "إذا قرر حزب الله الدخول في الحرب، فإنه سيشتاق إلى حرب لبنان الثانية".

و"حرب لبنان الثانية" التسمية الإسرائيلية لـ"حرب تموز" 2006، عندما تعرض لبنان لقصف إسرائيلي استمر 34 يوماً استهدف البنى التحتية وأسفر عن آلاف القتلى والجرحى.

وورد في التصريح ذاته أن نتنياهو قال لجنود من وحدة القوة الخاصة "الكوماندوز" شمالي البلاد: "في حال قيامه (حزب الله) بذلك فإنه سيرتكب خطيئة كبرى".

وتابع: "سنضرب حزب الله بقوة لا يستطيع تخيّلها، وتداعيات ذلك بالنسبة إليه وللدولة اللبنانية ستكون مدمّرة".

ولم يعلن "حزب الله" رسمياً الدخول في الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لكنه أعلن توجيه عدة ضربات إلى مواقع في شمال إسرائيل.

فيما أشار الجيش الإسرائيلي في سلسلة بيانات خلال الأيام الماضية إلى أن الحزب نفّذ هجمات صاروخية ضد مواقع عسكرية إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية، وأن الجيش قصف بدوره عدداً من المواقع التابعة لحزب الله في لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن "حزب الله"، مقتل 4 من عناصره في المعارك الدائرة مع إسرائيل جنوبي لبنان.

وقال الحزب في بيان نقلته قناة "المنار" التابعة له إن علي يوسف أبو خليل، وجعفر عباس أيوب، وحيدر خضر عياد، وعلي محمد مرمر، "ارتقوا في أثناء أداء واجبهم"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى "حزب الله"، خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي، منذ عملية "طوفان الأقصى" بقطاع غزة إلى 23.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان (رسمية)، قد أفادت الأحد أيضاً، بأن إسرائيل قصفت بلدات جنوبية في لبنان، بينها مزرعة بسطرة ورباع التبن في مزارع شبعا، ومحيط بلدتي راميا وعيتا الشعب.

وأشارت إلى احتراق أحد المنازل في بلدة حولا (جنوب) نتيجة قذيفة مدفعية أطلقها الجيش الإسرائيلي.

إخلاء 43 مستوطنة

في سياق متصل، قررت تل أبيب، الأحد، إخلاء 14 بلدة إضافية شمالاً على الحدود مع لبنان، ليرتفع إجمالي عدد البلدات التي تَقَرر إخلاؤها خلال أسبوع إلى 43، في ظل تصاعد تبادل إطلاق النار على جانبي الحدود.

وأعلنت وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، في بيان مشترك، عن توسيع خطة الإخلاء التي تموّلها الدولة لتشمل تجمعات سكانية إضافية في شمال إسرائيل.

وحسب البيان: "جرت الموافقة على توسيع الخطة من جانب وزير الدفاع يوآف غالانت، وأبلغت القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي قادة البلدات المعنية بالقرار، وسيُنفَّذ من جانب رؤساء البلديات المحلية ووزارة الداخلية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ التابعة لوزارة الدفاع".

وأشار إلى أن "البلدات الـ14 التي أُضيفت إلى الخطة هي سنير، دان، بيت هليل، شعار يشوف، هغوشريم، ليمان، ماتسوفا، إيلون، غورين، غورنوت هجليل، إيفين مناحيم، ساسا، تسيفعون، وراموت نفتالي".

وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أعلنت إسرائيل إخلاء 28 بلدة، ثم أضافت إليها لاحقاً مدينة كريات شمونا فأصبح العدد 29.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ نحو أسبوعين تبادلاً متقطعاً لإطلاق النيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان.

ولليوم السادس عشر على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت نحو 4385 فلسطينياً، بينهم 1756 طفلاً و976 سيدة، وأصابت 13561، حسب وزارة الصحة في غزة. كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.

فيما قتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأصيب 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية. كما أسرت حركة حماس الفلسطينية ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب مرتفعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

ويعيش في غزة نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية في 2006.