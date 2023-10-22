قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الأحد، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى للتنصل من مسؤولية فشل التنبؤ بهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وإلقاء المسؤولية على عاتق الجيش.

الصحيفة تابعت بأن نتنياهو "يشن حملة لإلقاء اللوم على الجيش الإسرائيلي، لفشله في التنبؤ بهجوم حماس".

ونقلت عن مسؤول بالجيش لم تسمِّه قوله: "نتنياهو يشن حملة: يجمع الأدلة ضد الجيش ويشرح في محادثات خاصة لماذا لا يقع عليه اللوم، ويردد أنه لم يحصل على المعلومات الاستخبارية".

وقال مسؤول آخر بالجيش للصحيفة: "ما يفعله نتنياهو واضح، إنه أمر مشين".

ولفتت الصحيفة أيضاً إلى "تعيين نتنياهو متحدثاً جيداً للتنسيق مع المراسلين العسكريين الإسرائيليين بعد 4 أيام فقط من الحرب".

وأوضحت أن "إيلي فيلدشتاين عمل متحدثاً باسم فرقة الضفة الغربية التابعة للجيش، ما جعله على دراية جيدة بالمراسلين العسكريين، وكان فيما بعد المتحدث باسم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير".

"التنصل من المسؤولية"

وقالت: "إن عدة مصادر وصفت التعيين بأنه غير عادي بخاصة خلال الحرب، إذ يحتفظ وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش عادة باتصالات مستمرة مع المراسلين العسكريين".

وحسب مصدر في الجيش فإنها "خطوة مشكوك فيها، بخاصة بالنظر إلى أن كبار القادة العسكريين تحملوا مسؤولية الفشل في توقع الهجوم، بينما رفض نتنياهو الاعتراف بأي دور".

واعتبر المصدر، الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته، أن نتنياهو "مخطئ في الاعتقاد بأنه قادر على التهرب من المساءلة، بعد أن قال مسؤولون عسكريون كبار إنهم يتحملون المسؤولية. لقد نسي رئيس الوزراء أنه المسؤول أيضاً".

والجمعة الماضية قال موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، إن نتنياهو "يعمل بنشاط على بناء قضيته ضد الجيش".

ونقل الموقع عن مصادر قريبة من رئيس الوزراء قوله إن "زوجته سارة، طلبت منه جمع كل الاتصالات العامة والمحاضر السرية من اجتماعات مجلس الوزراء الأمني والمناقشات حول قضايا الدفاع".

وأضاف: "طلبت (سارة) منه أيضاً أن يجمع كل الاقتباسات، من كبار مسؤولي الدفاع السابقين والحاليين، التي تعكس تقييمات استخبارية خاطئة، فيما يتعلق بقدرات حماس ونواياها".

ولفتت هآرتس،إلى أنه "منذ بدء الحرب، التقى نتنياهو رؤساءَ وسائل الإعلام المختلفة في إسرائيل للمرة الأولى منذ سنوات عديدة".

ونقلت عن وزير من حزب الليكود لم تسمه قوله: "إن أي شخص يعتقد أنه يمكن أن يفلت من تحمل المسؤولية الجسيمة عن أسوأ فشل منذ تأسيس الدولة، يرتكب خطأ فادحاً".

وفي إشارة إلى احتمال حل الحكومة الحالية بعد انتهاء الحرب قال الوزير: "لقد حُدد مصير هذه الحكومة في 7 أكتوبر/تشرين الأول) كما حُسم مصير الليكود أيضاً في ذلك السبت الأسود (7 أكتوبر/تشرين الأول)، الأمور لن تستمر كما كانت من قبل".

وأردف: "من يسعون للتنصل من مسؤوليتهم، لا يؤدون إلا إلى تفاقم وضعهم، فالجمهور الإسرائيلي يحمل غضباً".

ولم يصدر رد رسمي من نتنياهو، فيما نفى مقربون منه صحة الاتهامات الموجهة إليه بمحاولة التنصل من المسؤولية، وقالوا إنه "منذ بدء الحرب، كان رئيس الوزراء وفريقه مشغولين بشيء واحد فقط، هو قيادة الحرب حتى تحقيق النصر"، على حد تعبيرهم.

وبعد عملية طوفان الأقصى، التي أطلقتها حماس وفصائل فلسطينية في غزة، اعتبر محللون إسرائيليون أن عدم قدرة أجهزة الأمن الإسرائيلية على التنبؤ بالهجوم يمثل "فشلاً كارثياً ستكون له انعكاساته السياسية".

فقدان الثقة بـ"المنظومة الأمنية"

في السياق، يعرب عديد من الإسرائيليين عن صدمتهم لشعورهم فجأة بأنهم "عرضة للخطر" وعن فقدان الثقة بـ"المنظومة الأمنية"، بعد أسبوعين من هجوم حركة حماس غير المسبوق على إسرائيل.

وتدوّي في أرجاء مدينة تل أبيب يومياً لعدة مرات صافرات الإنذار من رشقات صاروخية محتملة تطلقها الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة الواقع على بُعد نحو ستين كيلومتراً إلى الجنوب.

وتنقل وكالة الصحافة الفرنسية عن الإسرائيلية رافيت شتاين التي تعمل في مجال التأمين "لم يسبق لي أن شعرت بهذا المستوى من الضعف والخطر".

وتضيف ربة العائلة: "منذ الهجوم الرهيب يلازمني هاجس أن يعيدوا الكَرة".

فيما يقول خبير البرمجة المعلوماتية عوفر كادوش: "فقدنا الثقة بمنظومتنا الأمنية. كيف لا؟".

ويضيف: "استعادة هذه الثقة ستحتاج إلى وقت طويل. بانتظار ذلك سأشتري سلاحاً".

ولليوم السادس عشر، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت نحو 4385 فلسطينياً، بينهم 1756 طفلاً و976 سيدة وأصابت 13561، حسب وزارة الصحة في غزة. كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.

فيما قتلت حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية. كما أسرت ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب مرتفعة، ترغب في مبادلتهم بآلاف الأسرى في سجون الاحتلال، بينهم أطفال ونساء.