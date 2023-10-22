سياسة
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استشهاد 18 صحافياً بغارات إسرائيلية منذ بدء الحرب على غزة
استشهد 18 صحافياً فلسطينياً جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفق ما أعلنت نقابة الصحافيين الفلسطينيين.
استشهاد 18 صحافياً بغارات إسرائيلية منذ بدء الحرب على غزة
غرافيتي سوري يخلد ذكرى صحافيين فلسطينيين استشهدوا برصاص إسرائيلي / صورة: AA
22 أكتوبر 2023

استشهد مصور صحافي فلسطيني في قصف نفذته طائرات حربية إسرائيلية على مدينة غزة الأحد، حسب زوجته ونقابة الصحفيين.

وأعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، في بيان، استشهاد الصحفي رشدي السراج في قصف إسرائيلي، ليرتفع عدد الصحافيين الذين استشهدوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى 18 صحافياً.

وقالت شروق العيلة لمراسل الأناضول: "زوجي المصور الصحفي رشدي السراج استُشهد في قصف إسرائيلي على حي تل الهوا بمدينة غزة".

ويعمل السراج مديراً لشركة "عين ميديا" الإعلامية (خاصة).

وسبق أن قالت نقابة الصحافيين الفلسطينيين: "إن نحو 50 مقراً ومركزاً لمؤسسات إعلامية تعرضت للقصف، منها مكتب الوكالة الفرنسية ووكالة معاً الإخبارية".

وكشف نقيب الصحافيين الفلسطينيين في غزة تحسين الأسطل عن أنه جرى تدمير غالبية المؤسسات الإعلامية في غزة، وقرابة 80% من الصحافيين غادروا مدينة غزة نحو الجنوب في رفح وخان يونس ودير البلح، بسبب التهديدات الإسرائيلية.

ولليوم السادس عشر، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وقتلت نحو 4385 فلسطينياً، بينهم 1756 طفلاً و976 سيدة، وأصابت 13561، حسب وزارة الصحة في غزة. كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.

فيما قتلت حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية. كما أسرت ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب مرتفعة، ترغب في مبادلتهم بآلاف الأسرى في سجون الاحتلال، بينهم أطفال ونساء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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