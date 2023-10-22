عبرت الأحد قافلة ثانية من المساعدات الإغاثية الجانبَ المصري من معبر رفح باتجاه قطاع غزة، وفق إعلام مصري.

وكانت أول دفعة مساعدات تضم 20 شاحنة قد وصلت إلى قطاع غزة أمس السبت عبر معبر رفح، ورفح هو المعبر الوحيد لغزة الذي لا تسيطر عليه إسرائيل.

وقالت قناة "القاهرة" الإخبارية (خاصة، مقربة من السلطات)، في بث مباشر، إن "قافلة المساعدات الثانية لغزة تضم 17 شاحنة".

ويعاني سكان غزة وضعاً إنسانياً وصحياً كارثياً، إذ نزح نحو 1.4 مليون نسمة من منازلهم من أصل 2.3 مليون، ومنعت إسرائيل عنهم إمدادات الغذاء والماء والأدوية والكهرباء، في ظل قصف مكثف.

وقبل مرور شاحنات المساعدات إلى غزة، أكدت القاهرة أن المعبر مفتوح من الجانب المصري، واتهمت إسرائيل على مدى أيام بعرقلة دخولها عبر قصف الجانب الفلسطيني من المعبر.

بدوره، أكد وائل أبو محسن المسؤول الإعلامي في معبر رفح بالجانب الفلسطيني أنه لم تعبر، الأحد، أي شاحنة جديدة إلى قطاع غزة.

وقال أبو محسن في تصريح لقناة TRT عربي: "بالأمس عبرت 20 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية من غذاء ودواء، عبر الهلال الأحمر الفلسطيني ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)".

وأضاف: "من المفترض بعد قليل عبور 17 شاحنة محملة بالمساعدات نفسها، لكن حتى هذه اللحظة لم تعبر أي شاحنة".

وفيما يتعلق بصور شاحنات الوقود التي بثتها وسائل الإعلام، نوّه أبو محسن بأنها شاحنات الوقود التي دخلت من الجانب الفلسطيني.

وقال: "في قطاع غزة مخزن توضع فيه كميات الوقود التي تشتريها غزة عبر مصر".

وأوضح أنه "قبل الحرب كانت كميات وقود في هذا المخزن الواقع في مكان حدودي لا يمكن الوصول إليه. وقد جرى التنسيق مع أونروا لإخراج ما تبقى من هذه الكميات وإيصالها إلى المستشفيات".

وتابع: "بالتالي لم يجرِ إدخال أي لتر وقود من خارج قطاع غزة".

وأشار المسؤول الإعلامي إلى أن الشاحنات سواء التي دخلت القطاع أو المنتظر دخولها اليوم "لا تكفي لأي شيء في قطاع غزة في ظل حصار مستمر منذ أسبوعين".

وقال: "قبل الحرب كان يدخل إلى قطاع غزة في اليوم الواحد نحو 500 شاحنة محملة بالطعام والشراب والوقود. والآن بعد 16 يوماً من الحرب تدخل فقط 20 شاحنة لا تكفي لمدرسة واحدة تحمي النازحين في منطقة واحدة".

وأكد أبو محسن: "ما يحتاج إليه قطاع غزة الكثير، آلاف الأطنان، وهي بالمناسبة موجودة في الجانب المصري من معبر رفح، في انتظار أن يُفتح المعبر بشكل كامل".

ولليوم السادس عشر على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 4651 فلسطينياً، بينهم 1873 طفلاً و1023 سيدة، وأصابت 14245، حسب وزارة الصحة في القطاع. كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.

فيما قُتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأصيب 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية. كما أسرت حركة حماس الفلسطينية ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب مرتفعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

ويعيش في غزة نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حماس بالانتخابات التشريعية في 2006.