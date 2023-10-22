أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له عن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من قطاع غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إن إحدى دباباته هاجمت المجموعة التي أطلقت النار على الجنود.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت، في وقت سابق، بإصابة 4 جنود أحدهم حالته حرجة في اشتباكات قرب كيسوفيم شرقي خانيونس.

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الأحد، "تدمير دبابة إسرائيلية وجرافتين في كمين شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان مقتضب: "مجاهدو القسام يوقِعون قوة صهيونية مدرعة في كمين محكم شرق خانيونس بعد عبورها السياج الزائل (الفاصل) لعدة أمتار".

وأضاف البيان: "التحم المجاهدون مع القوة المتسللة ودمروا جرافتين ودبابة وأجبروا القوة على الانسحاب وعادوا إلى قواعدهم بسلام".

وفي السياق ذاته، أصيب إسرائيلي، الأحد أيضاً، بجروح "خطيرة"، إثر سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة على مركبة بمدينة نتيفوت (جنوب)، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن "رجلاً يبلغ من العمر 60 عاماً أصيب بجروح بين متوسطة وخطيرة، جراء تعرض مركبة في نتيفوت لصاروخ أطلق من غزة".

وأشارت الصحيفة إلى أن "طواقم الإسعاف نقلت المصاب إلى مستشفى سوروكا، بمدينة بئر السبع (جنوب) لتلقّي العلاج".

ولليوم السادس عشر على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 4741 فلسطينياً، بينهم 1873 طفلاً و1023 سيدة، وأصابت 15898، حسب وزارة الصحة في القطاع. كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.

فيما قُتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأصيب 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية. كما أسرت حركة حماس الفلسطينية ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب مرتفعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

ويعيش في غزة نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حماس بالانتخابات التشريعية في 2006.