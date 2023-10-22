أعربت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكطاش، الأحد، عن رغبة بلادها في استضافة أطفال مصابين وأيتام فلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية وتوفير العلاج لهم تحت رعاية السيدة أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وذكرت غوكطاش عبر منصة "إكس"، أنها أجرت اتصالين مرئيين مع وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، ووزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، الفلسطينيين.

وقالت غوكطاش: "أعربت لنظيرَيّ عن قلقنا العميق وحزننا إزاء المأساة الإنسانية في غزة والهجمات على المدنيين".

وأضافت: "شددت على أننا عازمون على مواصلة تضامننا مع الشعب الفلسطيني على أساس القيم الإنسانية، وقبل كل شيء السياسة، بالتعاون بين وزاراتنا".

وتابعت: "في هذا الصدد، ذكرت للوزيرين أننا نرغب في اتخاذ إجراءات تستهدف، في المقام الأول، الأطفال الفلسطينيين المتضررين من الهجمات تحت رعاية السيدة الأولى أمينة أردوغان".

وذكرت غوكطاش، أن تركيا تريد "التحرك من أجل استضافة أطفالنا المصابين والأيتام جراء الهجمات الإسرائيلية على المدنيين، وتوفير العلاج لهم ووضعهم تحت الحماية والرعاية إلى أن تنتهي الهجمات الإسرائيلية".

وأوضحت أنها اتفقت مع الوزيرين الفلسطينيين على إنشاء مجموعات عمل مشتركة حول القضايا المتعلقة بمجالات عمل وزاراتهم.

وقالت: "نحن نؤدي دورنا لوقف هذه الهجمات والاحتلال في أسرع وقت ممكن، من خلال تطبيق قواعد القانون الدولي وضمان عيش الفلسطينيين بحرية وأمان على أراضيهم".

يشار إلى أن تركيا استقبلت سابقاً أطفالاً أوكرانيين من ضحايا الحرب تحت رعاية السيدة أمينة أردوغان.

وتواصل إسرائيل منذ أكثر من أسبوعين شنَّ غارات مكثفة على غزة، مخلِّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.