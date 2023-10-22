سياسة
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أونروا: عدد موظفينا الشهداء ارتفع إلى 29 وغزة تحتاج إلى خط مساعدات دائم
قالت أونروا إن عدد موظفيها الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 29 منذ بدء الحرب. ودعا مسؤول بالمنظمة لتوفير خط إمداد مستدام بالمساعدات الإنسانية للقطاع.
أونروا: عدد موظفينا الشهداء ارتفع إلى 29 وغزة تحتاج إلى خط مساعدات دائم
عدد شهداء موظفي أونروا في غزة بلغ 29 خلال أسبوعين / Others
22 أكتوبر 2023

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ارتفاع عدد موظفيها الشهداء في قطاع غزة إلى 29 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وحسب بيان الوكالة على حسابها في منصة "أكس" الأحد، يشكل المعلمون نحو نصف شهداء موظفي أونروا، ممن قضوا بسبب القصف الإسرائيلي.

وأعربت أونروا عن حزنها "الشديد" لعدد القتلى الكبير في صفوفها معلنة الحداد على أرواحهم.

في سياق متصل، قال مدير عمليات الوكالة في غزة توماس وايت، في تصريحات صحفية، إن "وضع الإمدادات الإنسانية فظيع ومحدود جداً، والغذاء والمياه أصبحا نادرين".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى خط إمداد مستدام من المساعدات لتجنب وقوع كارثة في القطاع".

وفي وقت سابق الأحد، أفادت قناة "القاهرة" الإخبارية المصرية (خاصة، مقربة من السلطات)، بأن قافلة ثانية من المساعدات الإغاثية تضم 17 شاحنة عبرت الجانب المصري من معبر رفح باتجاه غزة.

والسبت، وصلت أول قافلة مساعدات تضم 20 شاحنة إلى غزة عبر رفح، وهو المعبر الوحيد لغزة غير الخاضع لسيطرة إسرائيل.

ويعاني سكان غزة وضعاً إنسانياً وصحياً كارثياً، إذ نزح نحو 1.4 مليون نسمة من منازلهم لا سيما في شمالي القطاع، وتمنع إسرائيل عنهم إمدادات الغذاء والماء والأدوية والكهرباء، في ظل قصف مكثف.

وعلى مدار أيام قبل بدء مرور شاحنات المساعدات إلى غزة السبت، أكدت القاهرة أن المعبر مفتوح من الجانب المصري، واتهمت إسرائيل بعرقلة دخولها عبر قصف الجانب الفلسطيني من المعبر.

ولليوم السادس عشر على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 4651 فلسطينياً، بينهم 1873 طفلاً و1023 سيدة، وأصابت 14245، حسب وزارة الصحة في القطاع. كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.

فيما قُتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأصيب 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية. كما أسرت حركة حماس الفلسطينية ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب مرتفعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

ويعيش في غزة نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حماس بالانتخابات التشريعية في 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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