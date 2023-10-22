سياسة
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مئات الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل هرتسوغ للمطالبة بالأسرى لدى حماس
تظاهر مئات الإسرائيليين أمام منزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ للمطالبة بالإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، فيما اجتمع الأخير مع 80 ممثلاً عن عائلات الأسرى عقب المظاهرة، وفق هيئة البث الإسرائيلية.
مئات الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل هرتسوغ للمطالبة بالأسرى لدى حماس
مظاهرات أمام منزل الرئيس الإسرائيلي للمطالبة بأسرى لدى حماس / صورة: AFP
22 أكتوبر 2023

تظاهر مئات الإسرائيليين، الأحد، أمام منزل الرئيس إسحاق هرتسوغ، بمدينة القدس الغربية للمطالبة بالإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة، وفق إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن "مئات تظاهروا أمام منزل هرتسوغ، للمطالبة بالإفراج عن الأسرى لدى حركة حماس".

وذكرت الهيئة أن "هرتسوغ، اجتمع مع 80 ممثلاً عن عائلات الأسرى" عقب المظاهرة.

وبشكل يومي، يتظاهر آلاف الإسرائيليين في جميع أنحاء البلاد، لمطالبة الحكومة بالإفراج عن الأسرى لدى حماس في غزة.

وكانت حماس خلال عمليتها التي أطلقتها من غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتادت عشرات الإسرائيليين بينهم جنود وضباط من مستوطنات غلاف غزة إلى داخل القطاع، وفق ما أعلنت الحركة حينها.

ولليوم السادس عشر على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 4651 فلسطينياً، بينهم 1873 طفلاً و1023 سيدة، وأصابت 14245، حسب وزارة الصحة في القطاع. كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.

فيما قتلت حركة حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية. كما أسرت ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب مرتفعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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