سياسة
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الأمين المساعد للجامعة العربية: إسرائيل ترغب بإطالة الحرب والغرب يوافقها
قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، إن عدم صدور بيان ختامي عن قمة القاهرة للسلام دليل على رغبة الغرب في استمرار العدوان على غزة، تماهياً مع المخطط الإسرائيلي.
الأمين المساعد للجامعة العربية: إسرائيل ترغب بإطالة الحرب والغرب يوافقها
الأمين المساعد للجامعة العربية: إسرائيل ترغب بإطالة الحرب والغرب يوافقها / صورة: AA
22 أكتوبر 2023

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، إن إسرائيل ترغب في إطالة أمد الحرب على غزة، وإن الدول الغربية متفقة معها في هذا الهدف.

ونوه زكي في تصريح لـTRT عربي بأن "عدم صدور بيان ختامي عن قمة القاهرة ينم عن رغبة الغرب في استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة".

وانعقدت أمس السبت، قمة القاهرة للسلام 2023 التي دعت إليها مصر، بمشاركة دولية وعربية وأممية لبحث تطورات فلسطين في ضوء القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من أسبوعين.

وتحدثت تقارير إعلامية عن وجود خلاف بين المشاركين مَنَع صدور بيان ختامي بسبب حرص غربي على تأكيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها دون إدانة ما ارتكبته بحق الفلسطينيين، مما دعا للاكتفاء ببيان الرئاسة المصرية الذي أعربت فيه عن استنكارها "التردد الدولي" في إدانة قتل الفلسطينيين.

وتابع زكي في السياق ذاته: "الدول العربية عبرت خلال القمة عن رفضها لعدم إدانة الغرب قتل المدنيين الفلسطينيين".

وأضاف: "الاحتلال يرغب في إطالة أمد الحرب على غزة بحجة تحقيق أهدافه".

وأكد: "سنستمر في العمل على التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في غزة وتيسير دخول قوافل المساعدات".

وشدد على أنه: "لا يمكن القبول بما تفعله إسرائيل من استهداف للمدنيين والبنى التحتية الخاصة والعامة".

وأشار زكي إلى أن "دولة الاحتلال لا تتأثر إلا من جانب واحد وهو الولايات المتحدة".

وشجب الرفض الغربي للتعامل العربي مع عدالة القضية الفلسطينية.

وقال: "ما يمنع تطبيق المبادرة العربية هو الموقف الإسرائيلي الرافض لحقوق الشعب الفلسطيني والذي أدى إلى انفجار الأمور".

وأكد أن "جامعة الدول العربية تستنفر جهودها في أروقة مجلس الأمن والأمم المتحدة لحماية المدنيين في غزة".

وعبر عن رفض الجامعة "رفضاً قاطعاً تصفية القضية الفلسطينية ومخططات التهجير الإسرائيلية".

وأضاف: "إدخال المساعدات الإنسانية ولو بوتيرة بطيئة يعد ثغرة مهمة في جدار الرفض الإسرائيلي وكسراً لإرادة المحتل".

وعبرت الأحد قافلة ثانية من المساعدات الإغاثية تضم 17 شاحنة، الجانبَ المصري من معبر رفح باتجاه قطاع غزة.

وكانت أول دفعة مساعدات تضم 20 شاحنة قد وصلت إلى قطاع غزة، أمس السبت، عبر معبر رفح. ورفح هو المعبر الوحيد لغزة الذي لا تسيطر عليه إسرائيل.

وأشاد زكي بالدور التركي قائلاً: "العلاقة بين تركيا والدول العربية علاقة تاريخية والحوار والرغبة في التعاون سبيل حل الملفات العالقة".

وأضاف: "نشكر انضمام تركيا إلى المواقف العربية حول العدوان الإسرائيلي على غزة".

وأكد أن "الموقف التركي حول العدوان الإسرائيلي على غزة والموافق للمواقف العربية يمكن أن يضغط على إسرائيل لوقف العربدة العسكرية".

وعلى صعيد منفصل نوه زكي بأن "المنتدى التركي العربي لم يمت وسنطرح إحياءه في الاجتماع القادم للجامعة".

ولليوم السادس عشر على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 4651 فلسطينياً، بينهم 1873 طفلاً و1023 سيدة، وأصابت 14245، حسب وزارة الصحة في القطاع. كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.

فيما قُتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأصيب 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية. كما أسرت حركة حماس الفلسطينية ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب مرتفعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

ويعيش في غزة نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حماس بالانتخابات التشريعية في 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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