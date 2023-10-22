أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الأحد، استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية، ما يرفع الحصيلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى 93 شخصاً.

وأفادت الوزارة، في بيان، بوجود "شهيدين برصاص الاحتلال بقرية زواتا بـ(محافظة) نابلس (شمال)".

وأوضحت أن الشهيدين هما "جهاد مازن صبحي صالح (29 عاماً) ومحمد قاسم أبو زر (17 عاماً)".

وأضافت أن "إصابتين وصلتا إلى مستشفى رَفيديا الحكومي (في نابلس)، إحداها خطيرة في الصدر، وثالثة طفيفة بالرصاص الحي في القدم، وصلت إلى المستشفى العربي التخصصي (في نابلس)".

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص الجيش الإسرائيلي، الأحد، إلى 8 أشخاص، وإلى 93 منذ تصاعد التوتر في الضفة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومي) في بيان، إن "طواقمه تعاملت مع 5 إصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال لزواتا".

وفي وقت سابق من فجر يوم الأحد، استُشهد 5 فلسطينيين، بينهم اثنان جرّاء قصف إسرائيلي استهدف مسجداً بمخيم جنين للاجئين، وصل أحدهما أشلاء إلى المستشفى، وثالث في بلدة قباطية، وآخران في مدينتَي طوباس ونابلس.

وأفاد شهود عيان بأن "الطيران الإسرائيلي قصف مسجد الأنصار في مخيم جنين فجر اليوم الأحد".

وسُمع دويّ انفجار وتصاعدت أعمدة الدخان في سماء جنين عقب قصف إسرائيلي استهدف الطابق السفلي من مسجد الأنصار، فيما دوّت صافرات الإنذار في أنحاء جنين تحسباً لاقتحام القوات الإسرائيلية في أعقاب القصف.

من جانبه ادّعى الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في بيان مشترك أن الاستهداف جاء لتدمير "مسار نفق تحت الأرض في مسجد الأنصار في مدينة جنين".

وأضاف البيان أن خلية مشتركة لعناصر من حركتَي حماس والجهاد الإسلامي كانت داخل النفق.

ويُعَدّ قصف أهداف في الضفة بالطيران الحربي الإسرائيلي أمراً غير معتاد، وكانت المرة الأخيرة التي أقدمت فيها إسرائيل على ذلك في 3 يوليو/تموز 2023. ووقتها، وللمرة الأولى منذ نحو 20 عاماً، أطلقت مروحية من طراز أباتشي صواريخ لتأمين عملية إنقاذ قوات وآليات عسكرية وقعت في كمين مُحكم في جنين.

واقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة طوباس وبلدة طمون، واندلعت على إثرها مواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

كما اقتحم الجيش مخيم عسكر للاجئين شرقي نابلس بعدد كبير من قواته، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.

وتصاعدت هجمات القوات الإسرائيلية والمستوطنين على المدن والمحافظات الفلسطينية منذ بداية معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

كما اعتقل 1070 فلسطينياً من الضفة الغربية، لينضموا إلى نحو 5500 أسير اعتُقلوا قبل ذلك التاريخ، وفقاً لنادي الأسير الفلسطيني.

وتشهد الضفة الغربية موجة مواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تزامناً مع استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

ولليوم السادس عشر على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 4741 فلسطينياً، بينهم 1873 طفلاً و1023 سيدة، وأصابت أكثر من 15 ألفاً، حسب وزارة الصحة في القطاع. كما أن عدداً غير محدد من المفقودين ما زال تحت الأنقاض.

فيما قُتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأصيب 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية. كما أسَرَت حركة حماس الفلسطينية ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب مرتفعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.