أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الأحد، رصدها استخدام إسرائيل "أسلحة غير معتادة تسببت بحروق شديدة في أجساد الشهداء والجرحى".

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة في بيان، إن "الطواقم الطبية رصدت استخدام الاحتلال الإسرائيلي لأسلحة غير معتادة تسببت بحروق شديدة في أجساد الشهداء والجرحى".

وحتى الساعة 14:55 (ت.غ) لم يصدر أي تعليق إسرائيلي على بيان "صحة غزة".

وفي بيان آخر، حذر القدرة من "مضاعفات خطيرة" قد تودي بحياة أكثر من ألف مريض بالفشل الكلوي، مالم يجرِ إدخال الوقود إلى القطاع.

وقال إن "عدم إدخال الوقود إلى المستشفيات سيتسبب بمضاعفات خطيرة تودي بحياة 1100 مريض بالفشل الكلوي منهم 38 طفلاً".

وأضاف: "نطالب أصحاب محطات الوقود وجميع المواطنين ممن لديه أي كمية من السولار بالتوجه فوراً إلى المستشفيات والتبرع بها لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى".

ولليوم السادس عشر على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 4741 فلسطينياً، بينهم 1873 طفلاً و1023 سيدة، وأصابت 15898، حسب وزارة الصحة في القطاع. كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.

فيما قُتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأصيب 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية. كما أسَرَت حركة حماس الفلسطينية ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب مرتفعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

ويعيش في غزة نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حماس بالانتخابات التشريعية في 2006.