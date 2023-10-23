أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأحد، أن الحرب البرية المرتقبة في قطاع غزة "قد تستغرق شهوراً"، وفق إعلام عبري.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة لقيادة عمليات سلاح الجو قرب الحدود مع قطاع غزة.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن غالانت قوله: "لا يوجد شيء يمكن أن يوقف جيش الدفاع الإسرائيلي، إنّ الجانب العملياتي للمناورة مزيج من شيئين: الأول القدرة الجوية، والآخر الحرب البرية".

وأضاف: "الحرب البرية في غزة يجب أن تكون الأخيرة هناك، لسبب بسيط هو أنه لن تكون هناك حماس بعدها".

وتابع حديثه قائلاً: "الأمر سيستغرق شهراً، شهرين، ثلاثة، ولكن في النهاية لن تكون هناك حماس".

والجمعة حدد وزير الدفاع غالانت أمام أعضاء لجنة الخارجية والأمن البرلمانية الإسرائيلية أهداف العملية العسكرية في غزة، مشيراً إلى أنها من 3 مراحل منظمة.

وقال: "نحن في المرحلة الأولى، إذ تجري حملة عسكرية بالنار، وبعد ذ لك مناورة (حرب برية) بهدف تدمير النشطاء والإضرار بالبنية التحتية من أجل هزيمة حماس وتدميرها". وأضاف غالانت: "في المرحلة الثانية سنستمر في القتال ولكن بكثافة أقل، إذ تعمل القوات على القضاء على جيوب المقاومة".

وتابع: "الخطوة الثالثة ستكون إنشاء نظام أمني جديد في قطاع غزة، وإزالة مسؤولية إسرائيل عن الحياة اليومية فيه، وخلق واقع أمني جديد لمواطني إسرائيل والمنطقة المحيطة بقطاع غزة.

وفي وقت سابق الأحد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يكثف هجماته الجوية على قطاع غزة بهدف "تقليل التهديدات التي قد تواجه قواته، استعداداً للمرحلة التالية من الحرب، في إشارة إلى حرب برية.

تأخير الحرب البرية

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي الاثنين، إن تل أبيب قررت "تأخير الحرب البرية" في قطاع غزة بانتظار وصول قوات أمريكية إضافية إلى المنطقة.

والأحد قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في تصريح صحفي، إن بلاده "تتوقع تصاعد الحرب بين إسرائيل وحماس من خلال تورُّط وكلاء إيران"، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وحسب إذاعة الجيش، "أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل أنها تعتزم إرسال قوات أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط، استعداداً للمناورة البرية بسبب الخوف من تزايد الهجمات الإيرانية ضدّ قواتها في المنطقة". وقالت: "حسب التقديرات، فقد اتفقوا في إسرائيل على الانتظار وتأخير الدخول البري حتى تُرسَل القوات الأمريكية الإضافية".

وأضافت الإذاعة: "يوضح المسؤولون الإسرائيليون أن هذا ليس السبب الوحيد لتأخير العملية، ولها أسباب أخرى، مثل شحذ الجاهزية العملياتية للقوات، فضلاً عن محاولة إيجاد حلّ لقضية المختطَفين (الأسرى الإسرائيليين لدى حماس)، وإمكانية تنفيذ صفقات إطلاق سراح إضافية".

وتابعت: "إضافة إلى ذلك، فإن إرسال مزيد من القوات الأمريكية إلى الشرق الأوسط هو بالطبع أيضاً مصلحة إسرائيلية واضحة ستساعد على التعامل المشترك مع الهجمات في مختلف الساحات التي قد تتزايد في المراحل المقبلة من الحرب".

وفيما تلوّح إسرائيل منذ أيام ببدء العملية البرية في قطاع غزة، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه يواصل هجماته الجوية المكثفة على قطاع غزة.

وتواصل إسرائيل منذ أكثر من أسبوعين شنّ غارات مكثفة على غزة، مخلّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.