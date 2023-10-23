هبط الشيكل الإسرائيلي ببداية التعاملات الأسبوعية، الاثنين، ليصل سعر الدولار الأمريكي إلى 4.06 شيكل، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2014، وذلك بسبب تطورات الحرب على غزة بعد عملية طوفان الأقصى.

ووسط توقعات بخفض أسعار الفائدة تترقب الأسواق في إسرائيل اليوم اجتماع لجنة السياسة النقدية في بنك إسرائيل لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على الشيكل.

ويرجح محللون في بورصة تل أبيب وكبار الاقتصاديين في بنوك إسرائيلية إعلان بنك إسرائيل خفضاً لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليستقر عند 4.5 في المئة.

وفي حال صدقت التوقعات فإنه سيكون أول خفض لأسعار الفائدة في إسرائيل منذ أبريل/نيسان 2020، أي في أول شهور جائحة كورونا.

وتبلغ أسعار الفائدة حالياً في إسرائيل 4.75 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2007، حسب بيانات بنك إسرائيل.

ولم يتفاعل الشيكل صعوداً بإعلان البنك في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري عن ضخ ما يصل إلى 45 مليار دولار في الأسواق المحلية، لمنع تذبذب أسعار الصرف.

ولليوم السابع عشر يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، أدت إلى استشهاد 4741 فلسطينياً، بينهم 1873 طفلاً و1023 سيدة، وأصابت 14245، حسب وزارة الصحة في القطاع. كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.